"No 70 Joer ouni Fortschrëtter, kéint dat heiten déi leschte Geleeënheet sinn, déi d'Palestinenser jee wäerte kréien", esou d'Warnung oder éischter d'Menace vum amerikanesche President en Dënschdeg, wéi hien zesumme mam israelesche Premier, hire sougenannte Friddensplang presentéiert hunn.

Commentaire vum Maxime Gillen

Net grad d'Approche, déi ee sech erwaart, wann ee vun engem erwaart, massiv Kompromësser anzegoen. Am Géigendeel: dës Initiativ géisst weider Ueleg an d'Feier. Dat alles wërft, dem Maxime Gillen no, eng wichteg Fro op - Wat hunn déi sech dann nëmme geduecht? Éieren, dass d'Palestinenser hinnen aus puerer Dankbarkeet ëm den Hals falen an déi ganz Welt si als Helde vum Fridde feiert? Den Optrëtt vum US-President Donald Trump an dem israelesche Premier Benjamin Nethanjahu am wäissen Haus en Dënschdeg den Owend war un Absurditéit kaum nach ze toppen. Zwee Männer, déi déi beschte Jore manifestement hannert sech hunn a politesch méi wéi ëmstridde sinn, deen een ass ugeklot wéinst Bedruch, Korruptioun a Bestiechung an deen anere kéint wéinst Erpressung als President ofgesat ginn, dës zwee Männer erklären der Welt, wéi Fridde gemaach gëtt.

An da waren et och eben nëmmen zwee Männer. Wou waren d'Palestinenser? Ëmmerhi geet et ëm hiert Land. Haten d'Kolleegen Trump an Netanjahu da wierklech geduecht, d'Palestinenser géife sech esou eng Léisung fir e joerzéngtelaange Konflikt einfach diktéiere loossen? En plus, well en absolut net equilibréiert ass.

All déi schwiereg Froen, un deenen d'Friddensbeméiungen an deene leschte Joerzéngte gescheitert sinn, goufen en Faveur vun den Israelien decidéiert. D'Palestinenser sollen ënnert anerem Jerusalem als Haaptstad opginn, israelesch, no internationalem Recht illegal, Siidlungen akzeptéieren a komplett demilitariséiert ginn. Also wann et esou einfach wier, dann hätten dat och schonn anerer virun hinne hikritt.

Et muss dach esouguer hinne kloer gewiescht sinn, dass d'Palestinenser sech op dësen Deal nimools géifen aloossen.

An da läit de Verdacht no, dass de Refus vun de Palestinenser kalkuléiert war an dëse Plang just eng besser Ausgangslag fir d'Israelie sollt schafen, fir zukünfteg Negociatiounen.

Anerer gesinn dës Initiativ als Oflenkungs- a Walkampfmanöver. Den Trump séchert sech esou eng ganz Partie Stëmme vu konservative Judden an evangelesche Chrëschten, déi eng Ausdeenung vun de Judden am Hellege Land ënnerstëtzen. An den Netanjahu lenkt ronn sechs Woche virun den nächste Walen dovun of, dass hien offiziell ugeklot gouf.

Dat wär zumindest eng plausibel Äntwert op meng Ausgangsfro: Wat hunn déi sech dann nëmme geduecht?

Plausibel, mä och schockéierend. Domat géife si nämlech d'Sich no Fridden am Noen Osten fir hir perséinlech, nationalpolitesch Interessie mëssbrauchen, an domat net nëmmen déi jorelaang Friddensbeméiunge vun hire Virgänger diskreditéieren, ma et och fir d'Zukunft nach méi schwéier maachen, e reelle Kompromëss ze fannen.