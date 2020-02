Firwat eng Fra attackéieren? Déi Fro hat de Grand-Duc déi lescht Woch a sengem Schreiwes gestallt. Firwat net? Dat freet sech d'Dany Rasqué a sengem Commentaire.

AUDIO: Commentaire vum Dany Rasque

Ech si mir net sécher, ob dem Grand-Duc Henri seng Fra wierklech an der Press soll "attackéiert" gi sinn. Fir mech ass "kritiséiert" méi richteg, mä wéi een et och ëmmer nenne wëll, "ongerecht accuséiert" - wéi am Message vum Grand-Duc steet - gouf d'Maria Teresa net. De Rapport vum Jeannot Waringo confirméiert, datt et grav Mëssstänn um Haff ginn an datt d'Grande-Duchesse op d'mannst zum Deel dofir responsabel ass.

Déi Mëssstänn betreffen ënnert anerem den Ëmgank mat Suen (Steiergelder an dësem Fall) an den Ëmgank mam Personal.

Datt d'Grande-Duchesse Mamm vu 5 Kanner an eng ganz léif Groussmamm ass, dat maach sinn, mä mat där hei Saach huet dat näischt ze dinn. Och net de Fait, datt si sech vill engagéiert, datt si aner Frae verdeedegt an datt si selwer eng Fra ass. Alles dat gëtt der Fra vum Grand-Duc net d'Recht, fir ze maachen, wéi si et fir richteg fënnt.

Si gëtt kritiséiert, fir Feeler, déi si mécht, net méi an net manner. Sou geet et eigentlech och all normalem Mënsch, deen op enger Plaz schafft, wou en eng gewësse Responsabilitéit huet. Schlechten Ëmgank mam Personal an ontransparent Finanzen hu scho méi wéi een den Job kascht.

Hei gëtt awer net d'Monarchie, de groussherzoglechen Haff a Fro gestallt, mä hei geet et ëm e Betrib, dee schlecht opgestallt ass a keng fest Reegelen huet. Dat muss sech an noer Zukunft änneren, wann d'Monarchie weider bestoe soll...och wann een nach guer net weess, wat d'Regierung zu deem Rapport seet. Datt e publizéiert gouf, datt hei op Transparenz gesat gëtt, kann een nëmme begréissen. Schliisslech hätt ee sech jo och kënne virstellen, datt de Rapport an engem Tirang verschwënnt. Dat war net de Fall, ma d'Manéier, wéi déi Publicatioun gemeet gouf, iwwerrascht awer. Kee Briefing nom Regierungsrot, wéi de Xavier Bettel dat soss alt emol als Regierungchef gemeet huet, keng Primeur fir d'Deputéiert, ma e Rapport, deen op den Internetsite vun der Regierung gesat gëtt an dee jiddereen onkommentéiert ka liesen.

Et schéngt, de Xavier Bettel wéilt näischt soen, bis d'Emotioune sech e bësse berouegt hunn, fir da sachlech iwwert d'Suitte kënnen ze diskutéieren. Datt de Rapport esou onkommentéiert an d'Ëffentlechkeet koum, kéint och drop hindeiten, datt en an den Ae vum Premier onmëssverständlech ass an datt dat, wat de Jeannot Waringo réit, 1:1 ëmgesat gëtt.