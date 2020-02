En zweete Waringo-Rapport an 3-4 Joer kënne mer eis net leeschten, sot de Staatsminister e Mëttwoch de Mëtteg ganz um Enn vu sengen Ausféierungen iwwert de Waringo-Rapport virun der Press. E klore Message vum Xavier Bettel, deen nëmme fir ee gemengt ka sinn. E Commentaire vum Claude Zeimetz.

AUDIO: Commentaire vum Claude Zeimetz (6.2.2020)

An zwar net fir d’Regierung oder d’Land, mä eenzeg an eleng den Haff, de Grand-Duc selwer, deem säin Image besonnesch déi lescht Deeg a Wochen ellen Téitsche krut. De Grand-Duc wier quasi mat alle Recommandatiounen aus dem Waringo-Rapport averstanen, sot de Premier. De Staatschef schéngt deemno no sengem Faux pas d’lescht Woch gemierkt ze hunn, wat gelaut huet. Datt de Parquet wéinst dem Reproche vu kierperlecher Gewalt am Palais elo enquêtéiert, muss zu dësem Ament guer net méi vun de politesche Responsabele kommentéiert ginn. Zwar stinn nach ëmmer vill Leit hei am Land trotz de grave Revelatiounen aus dem Rapport ouni Aschränkungen zur Monarchie, ma déi kritesch Stëmmen an den ëffentlechen Drock, de Ruff no der versprachener Moderniséierung huelen zou, wann op eemol Rumeure schwaarz op wäiss an engem sobere Rapport vun engem pensionéierten héije Beamten dokumentéiert sinn.

De Waringo-Rapport war eng Zort Rappel à l’ordre, et kann een esouguer soen eng Revanche vum Xavier Bettel, deen e Mëttwoch kloer zouginn huet, datt hien de fréieren Direkter vun der Inspection générale des finances wuel ni mat senger Missioun chargéiert hätt, wann den Haff hien, wéi ofgemaach, iwwer Personalentscheedungen informéiert hätt. Amplaz dovunner huet sech an deem Beräich mat der Grande-Duchesse eng Persoun breet gemaach, där dat verfassungsrechtlech guer net zoustoung. Iwwert si huet de Premier op der Pressekonferenz net vill geschwat, mä léisst de Rapport fir sech schwätzen. Duerfir ware seng wéineg Aussoen awer onmëssverständlech: D’Grande-Duchesse hätt am zukünftegen Organigramm näischt ze sichen.

D’Recommandatiounen aus dem Waringo-Rapport sollen elo séier ëmgesat ginn an dat musse se wuel och fir net erëm de Risiko ze lafen, datt de gënschtege Moment verpufft an d’Fënster nees zougeet. Wou et elo souguer enger CSV scho bal net séier genuch geet.

Virun allem kann de Staatsminister, dee sech selwer ëmmer nees als Monarchist beschreift, deem d’Institutioun Monarchie um Häerz läit, elo Changementer an d’Weeër leeden, ouni sech selwer all ze vill d’Fanger dreckeg ze maachen. Sollt dat dës Kéier mat der Hëllef an dem annoncéierte Suivi vum fréieren IGF-Direkter klappen, wier déi politesch Strategie, déi ëffentlech Drohkulisse wéi an der Fro vun der Trennung vu Kierch a Staat, voll a ganz opgaangen.