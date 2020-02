Mir kafen all um Internet a reegen eis op, dass uechter d'ganz Land vill Butteker hir Dieren zoumaachen. Eng Kontradiktioun mat ville Facteure fënnt de Pierre Jans.

Commentaire vum Pierre Jans

Eng zentral Plaz. Do gesäit een haaptsächlech Restauranten. Mä ronderëm do sinn e ganze Koup Stroosse mat Butteker. Alles reservéiert fir Foussgänger. Vill vun hinne kënne sech d'Produiten an deene Butteker net méi leeschten. Dacks si just asiatesch Touriste bannenan. Niewendru sti vill Surfacë ganz eidel.

Zeenewiessel: eng laang Strooss. Fréier war se beléift bei de Konsumenten. Et gouf vill Familljebetriber. Där sinn et der haut manner. Hei sti 16 Prozent vun de Geschäftssurfacen eidel.

Dat eent ass d'Stater Groussgaass, dat anert d'Escher Uelzechtstrooss.

D'Situatioune si ganz verschidden, mä wat d'Stater an d'Escher Geschäftswelt gemeinsam hunn:

Déi traditionell Butteker stierwen aus. Virun allem déi méi kleng, fir déi ee schlechte Mount ëmmer och dee leschte Mount kéint sinn. Si iwwerliewen d'Chantieren net, si packen déi héich Loyeren net. Si halen net mat mat der Offer um Internet oder mam Komfort vun de Grande-Surfacen, wou d'Leit sech ëm hiren Auto keng Suerg maache mussen.

Mir Konsumente reegen eis op doriwwer. Mir wëllen net, dass déi kleng Butteker zoumaachen an dass et an der Groussgaass just nach deier Marke gëtt. Mir reegen eis driwwer op, wa mir duerch d'Stroossen ginn an d'Plakater gesinn: "Liquidation totale".

Mä mir sinn och faszinéiert dovun, wéi liicht, dass e Caddy sech och vun doheem aus fëlle léisst. E puer Klicke ginn duer.

D'Geschäftswelt dogéint jäizt no couragéierte Konzepter, iwwer déi d'Leit schwätzen: e klengen Opwand, dofir méiglechst wéineg Risiko an doduerch virun allem eng gutt "Location", déi abordabel ass. An der Stad a geschwënn och zu Esch ginn et Pop-Up-Stores, eidel Surfacen, déi ee fir eng Zäit bëlleg loune kann. Vläicht ass dat en Deel vun der Léisung. Mä wann dee Bail ausleeft no 6 Méint, wat dann?

Mir Konsumente wëssen et all, mir si bequem a mat responsabel, dass ëmmer méi lokal Geschäftsleit rout Zuele schreiwen. Gottseidank entlaascht eis de franséischen Auteur Michel Houellebecq e bëssen. Hien argumentéiert, dass den eigentleche Wëllen, d'volonté, vun de Mënsche vun de gurmangsegen Entreprisë gebrach gouf. Amplaz koum en onbestëmmt Verlaangen. En Désir, dee keen Zil méi verfollegt. Déi grouss Onlinehändler kennen eis. Si proposéieren eis hir Produite permanent, virun allem duerch penetrant Presenz op de soziale Reseauen. Mir wëllen näischt, virun allem brauche mir näischt, mir hätten awer gären, dofir kafe mir. An: et kritt een de Produit heem geliwwert. Si mir also fräigesprach?

Nee, mir kënne probéieren, eis bewosst ze maachen, dass mir eis och beim Konsuméiere widderspréchlech verhalen. Mir kënnen d'Gespréich mat eis selwer sichen.