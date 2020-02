An der Nuecht op en Donneschdeg koum et zu Hanau zu engem rassistesch motivéierten Attentat. Als Reaktioun dorop sinn en Donneschdeg dausende Mënschen a ganz Däitschland op d'Strooss gaangen. En Tëscheruff vum Yannick Zuidberg vun der Internetredaktioun.

Et kënnt ëmmer méi zu rassistesch motivéierten Doten, wéi där rezent zu Hanau. Déi Deeg dono kënnt et dann och ëmmer nees zu gréissere Protestaktiounen, wou d'Leit Zesummenhalt demonstréieren.

Wéi mir leider an der Vergaangenheet dacks hu misse materliewen, ass dës Solidaritéit an dësen Zesummenhalt net vu laanger Dauer. An e puer Deeg ass dëst nees vergiess an d'Leit reege sech nees iwwer hir alldeeglech Problemer op, zum Beispill hei zu Lëtzebuerg, firwat si am Geschäft "musse" franséisch schwätzen.

Wier et net elo endlech un der Zäit, och am Alldag fir Leit mat aneren Originnen anzetrieden a se ze schütze viru friemefeindlechen a rassistesche Parolen an Doten? Géigesäitege Respekt an Toleranz si gefrot an Zäite wéi dësen. Déi Léit, déi vun esou Attacke viséiert sinn, sinn net einfach Auslänner. Dat si Mataarbechter, Kolleegen, Noperen - e wichtegen a groussen Deel vun eiser Gesellschaft. Dofir ass et falsch vu friemefeindlech ze schwätzen, well friem sinn d'Affer net. Et si ganz kloer rassistesch Doten.

Deelweis schéngt et awer, wéi wann dat alles nëmmen nach schlëmmer géing maachen, heescht Rietsradikaler nach méi géing uspornen. Déi wëllen d’Eenegkeet an den Zesummenhalt nämlech briechen. Wat d’Resistenz méi grouss gëtt, wat déi Leit sech méi fest un hire radikalen Iddie festhalen. Dofir ass et wichteg, anzegesinn, dass dëst net d'Dot vun engem onstabilen Eenzeltäter war. Dohannert stécht vill méi. Een Netz vu rietsradikale Mënschen, déi iwwer Internet an der ganzer Welt matenee verbonne sinn. An do muss d'Politik an d'Police engersäits usetzen. Géint dës Netzwierker muss ee virgoen.

Och d'Medie sinn net ganz onschëlleg. Duerch räisseresch Schlagzeile fille Rietsradikaler sech och nach bestätegt. Do ass et dann och de falsche Wee, fir beispillsweis an e puer Deeg nees en AfD-Politiker an eng Talkshow ze invitéieren, deen dës Dot nees probéiert ze relativéieren an op eng Persoun reduzéiert.

Den Haass gëtt méi grouss, dat ass e Fakt. A wéi sot d’Bundeskanzlerin Angela Merkel: "Haass ass ee Gëft". Normalerweis gëtt et géint all Gëft ëmmer ee Géigemëttel, mä aktuell schéngt et keent esou eent ze ginn. Dobäi kéint allerdéngs de Fakt, anzegesinn, dass den Haass sech an eisem Alldag ëmmer méi ausbreet, e Géigemëttel sinn.

Den däitschen Inneminister Horst Seehofer huet iwwerdeems annoncéiert, datt d'Policepresenz a ganz Däitschland eropgesat gëtt, fir d'Leit ze protegéieren. Ënnert anerem solle Moscheeë besser geschützt ginn. Ob dës Mesure eng Léisung fir de Rassismus ass, woen ech ze bezweiwelen. Suergt esou eng Mesure net nach fir méi Opreegung an Onrou? Fille sech Auslänner doduerch net nach méi ausgegrenzt?

Si wëllen net speziell behandelt ginn, am Géigendeel, si wëlle ugesinn a behandelt ginn, wéi all aneren, als een Deel vun der Gesellschaft. Einfach dozougehéieren.

Op alle Fall war dat déi drëtt Attack vun där Zort bannent wéinege Méint. Do stellt sech d’Fro: Ass eis nach ze hëllefen? Nach ass et net ze spéit, mä et muss elo eppes geschéien.