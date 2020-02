Et gëtt héich Zäit, sech ze wieren. Mengt a sengem Commentaire den Nico Graf, deen op déi rassistesch Morde vun Hanau kuckt a sech Gedanke mécht, wéi et weidergoe soll.

De Commentaire vum Nico Graf

Okay, okay, wéinst menger, den Typ, deen zu Hanau zéng Leit, déi him näischt gedoen haten, erschoss huet, dee war schassgeckeg. Dat weist säin Internet-Manifest. D' Differenz mat fréier ass just, datt Typpen mat esou verréckten Iddie meeschtens kee Klabes bei Hand haten an – vill méi wichteg – keng Incitatioun a keng Virbiller haten, fir lasszegoen an hire Rassismus auszeliewen. Dat huet sech geännert. Well et doiwwer zwar net salonfäeg mä béierdéschfäheg ginn ass, rietsradikal ze pöbelen, hunn esou Leit elo e breet Réckkräiz a gi lass. Wéi wann een hinnen de GO ginn hätt an elo gëtt eben geschoss. An och wann ech verstinn, datt d' Journalistekollegen doiwwer sech aus Respekt an aus Trauer elo vill méi fir d' Liewensgeschicht vun den Victimen interesséieren, giff ech léiwer gär wëssen, wat am Kapp vum Täter lass war. Wat bréngt esou Typpen, - ofgesinn vum rassisteschen AFD-Getotz - wat bréngt déi eenzel a perséinlech derzou, all Hemmung lasszeginn a schéissen ze goen. A wat bréngt dee vun Hanau schlussendlech derzou, sech ze suicidéieren an d'Mamm matzehuelen? Do gëtt jo en Urteel vollstreckt. Mä wéi eent a firwat genee? Géif mech interesséieren. An ech weess wuel, datt géint Doudeger och doiwwer offiziell net enquêtéiert gëtt. Wat awer néideg wier. Well den Höcke a seng Gauleiteren, déi hetze jo nëmmen, d'Hänn dréckeg maache sech Typpen, déi bis dohinner relativ onopfälleg waren an dann op eemol aktiv ginn.

A géint si misst ee sech wieren. An duerfir misst ee wëssen, wéi se ticken. A wou se ticken an twitteren a mailen a schreiwen. D' Filièren, de Liewenswee an d'Gedanke vun deene Nazie misst ee vill méi genee kennen, fir géint si schaffen ze kënnen.

Well dat ass et jo wat absolut néideg ass. Résistance.

Wat ass ze maachen?

Mënscheketten, Maniffen – ech erënnere mech, wéi 1992 zu Mölln an zu Solingen türkesch Famillje verbrannt gi sinn du ware schonn Dausende Leit, op der Strooss fir ze protestéieren a fir solidaresch mat Affer an Auslänner ze sinn. Gedéngt huet et net vill.

Wat ass also ze maachen? Ufänken dermat Nazie Nazien ze nennen. A net méi Rietsradikaler oder Faschisten oder aner Wierder, déi se net treffen.

A näischt méi duerchgoe loossen u rassisteschem Geschwätz. Keng Hetz méi toleréieren. Prezis Informatiounen hunn a prezis argumentéieren, wann déi domm Spréch kommen, Millioune Friemer géifen eis Länner iwwerlafen, de Flüchtlinge géif alles nogeheit ginn, nëmme nach si hätten Aarbecht an Appartementer.

An da gëtt et awer e Punkt, wou ech perséinlech net richteg weider weess. Vill Kolleege fuerdere jo elo, datt de Staat endlech méi aktiv misst ginn. D'Forces de l'ordre, déi sollen also Computer-Aktivitéiten iwwerwaachen an iwwerall hir Spëtzelen aschleisen.

Beim Passé a beim Passif vun deem däitsche Staat sinn esou Virstellungen mir net geheier. Derbäi kënnt: d'Nazie spekuléiere jo mat Eskalatioun. Et soll alles ëmmer méi schlëmm a méi brutal ginn, si wëllen esouguer Märtyrer ginn, fir datt et an hirem Sënn ausgeet, nazional Umvolkung, deutsche Leitkultur über alles.

Guer net esou einfach, déi Saach mat der Résistance. Haut. Hei.

A wien elo mengt, mir géifen hei am Land roueg a friddlech liewen, deem sief dëst gesot: enger juristescher Statistik no huet sech den Delikt vun der incitation à la haine an engem Joer zueleméisseg verduebelt an och Diffamatioun an Injure gi ferm an d' Luucht.

Alles verbal Attacken.

Esou fänkt et un.