Lëtzebuerg kritt en nationalen Alkoholsplang. Deen éischten. Laang Joren huet et gedauert, mä vill daachen, deet dat, wat elo geplangt ass, net. Mengt d'Carine Lemmer de Moien a sengem Commentaire.

De Commentaire vum Carine Lemmer: Prost Lëtzebuerg

Den 1. nationalen Alkoholplang ass virun engem décke Mount nach ënnert dem viregte Gesondheetsminister Etienne Schneider am Regierungsrot ugeholl ginn. Et ass en „Aktiounsplang, fir Alkoholmëssbrauch ze reduzéieren“. Et soll sensibiliséiert ginn. Weider geet et ëm d'Fréierkennung, wann et also schonn Alkoholmëssbrauch gouf. An da gëtt – an dat ass déi eenzeg konkret Mesure – den Alter vum Verkaf fir staarken Alkohol vu 16 op 18 Joer eropgesat.

Lëtzebuerg ass nieft San Marino dat eenzegt Land an Europa, dat nach net dee Wee gaangen ass. An de meeschten europäesche Länner däerf Alkohol eréischt vun 18 Joer u kaf oder zerwéiert ginn. Sou wäit wëll Lëtzebuerg net goen.

Kee Wuert och vu méi héijen Alkoholspräisser, vu méi héije Steieren. Kee Wuert vu méi strenge Limitten hannert dem Steier. Näischt driwwer, datt keng Reklamm méi fir Alkohol soll gemaach ginn. Den Alkohol schéngt – nach ëmmer - eng helleg Kou hei am Land ze sinn. Ze vill Leit verdénge Suen domadder. Ob an de Restauranten, Bistroen, op den Tankstellen, d'Wënzer oder d'Brauereien, fir just déi ze nennen.

Méi streng Mesurë schéngen also net néideg. Oder net populär. Wann ee mat engem Verbuet kënnt, lafen der vill jo Galopp. E Patt oder méi gehéiert jo awer derzou. Och op offizielle Rendezvousen. Geprost gëtt hei am Land weider fläisseg mam Alkohol. Wien dat a Fro stellt, ass e Spillverdierwer.

Déi gesondheetlech Problemer, Kriibs, déi schlëmm sozial Konsequenze wéi Gewalt oder Aggressivitéit gi gären ausgeblent. De Problem vum Alkohol hannert dem Steier mat all de Konsequenzen ass mat der 0,5 Promill-Limitt anscheinend genuch ofgedeckt.

Et war nach ëmmer esou, datt verschidden Droge ganz ënnerschiddlech behandelt ginn. Cannabis soll jo elo legaliséiert ginn, wéi genee bleift ofzewaarden. Den Ament geet rieds vun 30 Gramm de Mount, déi kéinten erlaabt ginn. Eng ze grouss Toleranz ka fir falsch Ureizer suergen. Mä stellt Iech sou eng Reegelung vu souvill Gramm pro Mount mol beim Alkohol vir, den absurden an arbiträren Ëmgank mat Droge wäert also bleiwen.

Net bleiwe muss et awer onbedéngt bei deem Aktiounsplang, wéi en den Ament um Dësch läit. Et ass zwar net esou, wéi wann déi lescht Jore keng Aarbechtsgruppe gewiescht wären.

Mä eng nei Gesondheetsministesch decidéiert elo mat iwwert den zukünftege Lëtzebuerger Alkoholplang.