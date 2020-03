De Coronavirus ass zu Lëtzebuerg ukomm. Wat dat bedeit ass schwéier soen? De Pit Everling mécht e puer Constaten, wërft eng Rei Froen op a versicht virun allem, Léieren aus der aktueller Situatioun ze zéien.

Commentaire vum Pit Everling

Eng éischt Léier ass wuel dës: d'Natur léisst sech och am 21. Joerhonnert net vum Mënsch a vun deem senge Capacitéite beandrocken. Trotz aller Opklärung, wëssenschaftlechem Know How a medezinesche Méiglechkeeten: et konnt weder verhënnert ginn, datt de Virus ausbrécht, nach datt e sech verbreet.



E Constat dann: Wat wäit ewech ass, betrëfft eis net. Wann a China Mënsche stierwen a Stied wochelaang isoléiert ginn, fanne mer dat zwar schlëmm, ma et betrëfft eis jo awer iergendwéi net direkt.

Dem klasseschen Nimby-Mënsch ginn d'Aen eréischt op, wann d'Gefor virun der Dier steet, an Italien, do wou een dach sou gäre Vakanz mécht, mat gudder Pasta a roudem Wäin.



Eng Léier ass déi, datt Zuele mat Virsiicht ze genéisse sinn. Eréischt nodeems wochelaang mat Prozenter a Probabilitéite ronderëm gehäit gouf, war e bësse méi e kloert Bild méiglech, zum Beispill iwwer statistesch Risken, fir um Virus ze stierwen.



E Constat ass an der Suite deen, datt komplex Thematiken, vun där eigentlech just Experten eppes verstinn, ze staark mediatiséiert ginn.

Sachlech Informatioune ginn esou verluer. Wa wochelaang Biller vun Otemmasken a Bilane vun Doudegen zerwéiert ginn, da brauch kee sech ze wonneren, datt plazeweis Fakte Plaz maache fir Hysterie a Panik. Hamsterkeef a Lëtzebuerger Geschäfter brauche weider net kommentéiert ze ginn.



Eng Léier an där Corona-Debatt ass déi, datt mer d'Gripp wuel ze vill verharmlosen. All Joers stierwe weltwäit tëscht 290.000 a 650.000 Mënschen un der Gripp, bei 500 Milliounen Infektiounen.



Eng Fro ass déi, wéi laang de COVID19 d'Mënschheet wäert begleeden, d'Krankheet wäert sech weider ausbreeden an Affer fuerderen, dacks ass Rieds vun enger Pandemie, déi eis erwaart, bis Impfstoffer do sinn, wäert et nach e Strapp daueren.



Eng aner Fro ass déi, ob Lëtzebuerg prett ass, wa sech d'Krankheet hei séier sollt verbreeden? Wéi vill Leit kënne behandelt ginn? Wéi vill Patiente kënnen isoléiert ginn?



Nach eng ganz aner Fro ass déi, wéi staark de Coronavirus op d'Mäert an op d'Wirtschaft wäert drécken a wat do fir Krise kënnen hannendrun hänken?



Eng Tëscheconclusioun kéint déi sinn, datt mer d'Consignë vun den Autoritéite solle respektéieren, och wa mer net all ze vill vun deene gewuer ginn.

Trotzdeem hu si Recht, wa si soen: Keng Panik maachen, trotzdeem virsiichteg sinn an d'Saach ganz eescht huelen.

Op alle Fall sollt een un d'Risiko-Gruppen denken, dat mannst, wat ee ka maachen, ass, fir déi elementar Hygiènes-Reegelen ze respektéieren, wat leider nach ëmmer net jidderee mécht.