Musek-Play-Lëschten, Buch-Recommandatiounen, Serien- a Film-Tipps… Mëttlerweil misst jidderee verstanen hunn, wéi eescht d’Situatioun wéinst der Corona-Pandemie ass, an d’Leit gi kreativ a proposéieren Entertainment-Méiglechkeeten. D’Devise ass elo, virsiichteg ze sinn, ouni ze panikéieren – méi einfach gesot wéi gemaach. D’Fanny Kinsch huet a sengem Commentaire e puer Propositiounen, wéi ee sech a Quarantänn- a sozial Distanz-Zäite beschäftege kann.

An deenen nächsten Deeg a Woche musse mer alleguer eis Gewunnechten an eist Liewen ëmstellen. Wann een iergendwéi d’Méiglechkeet huet, soll ee vun Doheem schaffen a Reuniounen digital organiséieren.

AUDIO: Commentaire vum Fanny Kinsch

Do kann et sënnvoll sinn, sech eng Routine ze ginn: sech moies undoen, vläicht net onbedéngt Kostüm/Krawatt, awer och net de ganzen Dag nëmmen nach am Pyjama, méi oder wéineger wärend deenen Zäite schaffen, wärend deenen een och soss schafft an net bis an den Owend eran ëmmer nees weiderschaffen. Denkt drun dass dir och nach ëmmer Recht op Fräizäit hutt, wann der vun Doheem schafft. Haalt Iech um Lafenden, wat d’Sécherheets- a Gesondheetsrecommandatioune sinn, ma kuckt och net all 5 Minutten op den Handy, wat déi neisten Nouvellë sinn – de Virus bestëmmt schonn eist Liewen a muss net och nach all eis Gedanke monopoliséieren.

Eng ganz Rei Saachen, déi ee soss a senger Fräizäit géif maachen, fale flaach: Kino, Concerten, Muséeën, Fitness, … Gewëssermoossen zum Gléck liewe mer awer zu enger Zäit, an där Konscht a Kultur iwwer Internet immens accessibel sinn. Vill Leit notzen d’Streaming-Déngschter, fir Filmer a Serien ze kucken, eng Rei Lëtzebuergesch Filmer fënnt een awer och op www.vod.lu an, an eegener Saach, op RTL.lu fënnt een zum Beispill déi neiste Staffel vu Bad Banks, awer och sämtlech routwäissgro-Episoden erëm. Museker international an och zu Lëtzebuerg, wéi de Serge Tonnar oder de Jean Muller, proposéiere Concerten aus hirer Stuff eraus, Muséeë vu Guggenheim zu New York bis Mudam um Kierchbierg hu mat Google zesummegeschafft, fir virtuell Ausstellungen ze proposéieren.

Et ass awer vläicht och grad elo de Moment, fir u méi kleng Kënschtler ze denken an ze kucken, wéi ee grad si aus der Distanz finanziell ënnerstëtze kann. Yoga, Pilates, Cross-Fit: et gi sëllege Youtube-Channelen an Apps, mat Erklär-Videoen an Exercicen – firwat net dës iwwer Distanz mat Frënn zesumme maachen a sech géigesäiteg motivéieren? Et ginn natierlech och vill Saachen, déi een ouni Ecrane ka maachen: Gesellschaftsspiller aus dem Schaf kromen, oder nei Spiller erfannen, vill Liesen, Intimitéit eleng a mam Partner nei entdecken, … Ongewinnten Zoustänn mobiliséieren – wéi schonn nom Tornado am Südweste vum Land am Summer hu sech och wéinst der Corona-Pandemie vill Leit an Organisatioune spontan gemellt, déi Noperen a vulnerabele Mënschen ënnert d’Ärem gräife wëllen. Dat éiert si an et ass schéin, dës Solidaritéit ze gesinn.

Gläichzäiteg awer och den Appell, un déi ze denken, déi sou wéi sou scho vulnerabel sinn an duerch den Ausnamezoustand speziell prekariséiert sinn: Leit ouni Dag iwwert dem Kapp, Affer vun haislecher Gewalt, Mënschen op der Flucht. Loosst eis dëse Momentum u Solidaritéit a Mënschlechkeet notzen an iwwert d’Corona-Pandemie ewech mat an d’Zukunft huelen – mir wäerte béid nach vill brauchen.