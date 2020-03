Op eemol hu mer Zäit! Vun uewen erof gëtt eis diktéiert, dass mer doheem solle bleiwen. Lëtzebuerg schalt ëm op den Ausnamezoustand. Wat et genee bedeit, kréie mer jo nach erkläert. E Commentaire vum Guy Weber.

Jiddefalls ass et esou, dass mer:

Wochen, vläicht méintelaang, méi Zäit, fir eis hunn, ewéi mer warscheinlech jee haten.

Zäit, fir nees mateneen ze schwätzen. Doheem. An eisen véier eegene Wänn.

Zäit, fir driwwer nozedenken,wat een esou alles mat senger Zäit kann ufänken,wat een Zäit huet.

Zäit, fir nees ze uuchten.Gesellschaftsspiller ze spillen. Ze liesen. Musek ze lauschteren.

Zäit, fir driwwer ze nozedenken, ob eise Gesellschaftsmodell wierklech de richtegen ass.

Zäit, fir eis Konsumgewunnechten ze iwwerdenken.

Komm mer huelen och heiansdo den Telefon an de Grapp fir Leit, déi an dësen Zäiten eleng doheem setzen. Dat ass och en Akt vun Solidaritéit!

Zäit sënnvoll notzen!

Brauchen mer wierklech all déi Kleeder a Smartphonen aus Asien?

Zäit fir eis kloer virun Aen ze féieren, dass mer eigentlech net eleng op der Welt sinn. Och wa mer mengen, mer missten eis exklusiv fir eis selwer mat Nuddelen, Räis, Miel an Toilettëpabeier fir e Krich rëschten.

Vläicht kréie mer och Zäit, fir eis bewosst ze ginn, dass an Zäite vu Coronavirus vergiess gëtt, dass a Syrien oder Jemen Mënschen zënter Joren am Krich liewen. Dass Mënschen, déi zu Hongkong fir méi Fräiheet kämpfen, a Vergiess geroden. Dass a Griicheland Mënschen a schwieregen Ëmstänn op eng besser Zukunft an Europa hoffen.

Eis sanitär Kris ass iergendwann eriwwer. Dëse Mënschen hir Krisen sécher net esou séier.

Zäit, fir ze verstoen, dass mer anere Mënschen kënnen, sollen, mussen hëllefen.

Zäit, fir anzegesinn, wéi wäertvoll Grenzgänger an der Lëtzebuerger Gesellschaft sinn.

Zäit, fir iwwert si ze lästeren, ass eriwwer. Dat misst och dem Leschten am Land elo bewosst ginn.

Et ass eng Zäit, wou nom “staarke Staat” geruff gëtt. Et ass schonns erstaunlech, wéi séier mer bereet sinn, op individuell Fräiheeten ze verzichten. Doheem bleiwen. Well Caféen, Restauranten, Kinoen, Muséen zou sinn.

Net eraus goen, fir eventuelle Strofen aus de Féiss ze goen.

Mer erliewen eng Zäit, wou et e Genoss ass, eleng mam Vëlo op der Strooss ze fueren (esou laang een op d'mannst eleng nach an d’Natur eraus däerf). D’Stroosse sinn eidel. Kënnt der iech nach un eng Zäit erënneren, wou et moies an normalen Zäiten (net a Vakanzenzäiten) um Radio geheescht huet: et rullt op eise Stroossen. Et ass roueg?

Greta

Vläicht ass dës Zäit genee déi, vun där déi jonk Ëmweltaktivistin Greta Thunberg ëmmer gedreemt huet. Mer sinn (zwar onfräiwëlleg) gezwonge ginn, brutal vum 6. an den 1.Gang zeréckzeschalten. Ze “entschleunegen”. D’Klima seet sécher Merci.

Mer verreesen net. Bleiwen doheem. An emittéieren am Prinzip manner klimaschiedlech Stoffer an d’Loft. Virun allem an Zäiten, wou d’Fréijoer virun der Dir steet an d’Heizung manner gebraucht gëtt.

Ween hätt geduecht, dass d’Aarbecht vun doheem aus op ee Coup den Zäitgeescht bestëmmt!

Home office

Vun doheem aus schaffen. Dat kann net jiddereen. Dofir Châpeau fir all déi Leit, déi am Gesondheetssecteur eng formidabel Leeschtung vollbréngen. Um Terrain .Am Asaz fir eis all.

E Virus huet eis Gewunnechte radikal op d’Kopp geheit.

Et ass kloer, dass des Zäit Affer wäert fuerderen.

Et wäerte Mënsche ginn, déi de Virus net iwwerliewen.

Et wäerten Betriber ginn, déi dem Virus zum Affer falen.

Et wäert och eis Ekonomie ganz haart treffen.

Mä et gëtt och e positiven Nieweneffekt vun der Kris. D’Waasser zu Venedeg ass méi propper. D’Loft allgemeng uechtert d’Welt lues a lues sécher och.

No der leschter grousser Pandemie, der sougenannter spuenescher Gripp virun 100 Joer, koumen déi gëllen Zwanzeger Joren.

Vläicht zéie mer nohalteg Léieren aus dëser Zäit. Wa mer d’Zäit sënnvoll notzen, fir eis a Fro ze stellen.