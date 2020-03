E Spadséiergang duerch Tréier kann an Zäite vu Corona ganz anescht sinn, wéi een dat an den normalen Zäite gewinnt ass.

Tëscheruff vum Nico Graf

Dir musst haut nach kommen, fir är Box ze kréien, hat d’Madamm um Telefon gesot, well soss kritt der se eréischt an e puer Wochen. Okay, okay ech also eran an Tréier. Mat e bësse schlechtem Gewëssen, well wéi hate se gesot, sozial Kontakter vermeiden.

Déi Saach mat den 2 Meter Distanz war awer méi einfach. Well ech hu gemierkt, datt d’Leit sech evitéieren. A sech komesch bekucken, wéi Gangster ënner sech. Also, déi puer Leit, déi nach ënnerwee waren. Soss, dat däerf ee wuel iwwer déi schrecklech chrëschtlech Stad Tréier, dat Pfaffennest (Goethe), soen, soss ass bei guddem Wieder an Tréier der Däiwel lass, also de Konsum-Däiwel, Kaufhof, Blaue Hand, Karstadt, Weinstube hei a Café do.

Abé en Dënschdeg näischt vun deem. Vill Platz iwwerall. Awer och koppeg Saachen, déi ee net versteet. Also deen ee Glace-Buttek, deen hat seng Rolllueden erofgelooss, seng Dier zougespaart a seng Dëscher a Still op der Terrass uneneegekett. Mä am Glacëbuttek direkt vis-à-vis war d’Terrass voll mat Leit, fënnef, sechs Dëscher, gutt besat, all Kéiers mat véier, fënnef Leit. Zwee Meter Distanz, dovunner hate si nach näischt héieren.

© Nico Graf

Duerfir awer stoung an der Vitrinn vum zu Lëtzebuerg weltberüümte bloe Kleederbuttek e Mannequin, dee komplett – mat Ausnam vum Kapp - a giele Plastik agewéckelt war, dat huet schonn no Ganzkörperkondom ausgesinn. Stellt sech just d’Fro, mat wat sech d’Schaufensterpuppe da soll ustiechen.

Am grousse Bicherbuttek iwwerdeems guer näischt lass. Ruhig in der Stadt sot eng Cliente zur Caissière an déi huet mat Jaja geäntwert, a se wosst, datt se deen Dag drop guer net méi bréicht schaffen ze kommen.

An op eemol 5 Chineesen hanneru mer, Stadplang an der Hand, déi wësse wëllen, wou de Karl Marx steet. Do hanne lénks, of course, an et muss ee sech do dann um Rimm rappen, fir net à la Trump rassistesch ze reagéieren.

Op de grousse Maartplaze vill vill Platz. De Weinkiosk ass zou, den Zeitungskiosk zwar op, mä kee Client. An iwwerall ugestréckte Still virun de Caféen, wéi wann de Betrib muer géing weidergoen. Nee, léif Leit, Dir kënnt apaken. Grouss Paus, nix Tourissem. Och wa nach zwee verspreeten Hollänner dorëmmer trëppelen.

© Nico Graf

An awer, wéi wa näischt wier, den übleche Betrib bei der Konstantin-Basilika. Do, wou déi jonk Leit Skateboard trainéieren, ëmmer esou bal d’Sonn schéngt, esou och en Dënschdeg an der schéiner Sonn. Mat der Point, datt en eeleren Här, gro Hoer, blo Jeans, Turnschlappen, hinnen eppes vir gefuer ass, mam Hënner gewackelt huet um Board, am Krees gerullt ass, Gewichtsverlagerung vir an zeréck, dee kann et. An déi jonk Kanner hunn him ironesch a queesch nogegrinst an drop gewaart, datt e géif Platz maachen. An iwwerdeems se gewaart hunn, hu se zesumme gekluddert, Musek gelauschtert, eppes gefëmmt. Ass eppes? Nö, nix is.

An dach: D'Geschäfter gi schlecht, preventiv schlecht. 50%-Nachlass auf allen Ostersüssigkeiten stoung op engem Schëld beim Kaufhof.

Wann den Ouschterhues dat héiert.