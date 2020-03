Loosst d’Hamsteren net gewannen. De François Aulner rifft an engem Tëscheruff de Secteur vun der Alimentatioun op, d‘Hamsteren, d‘Hamsterakeef elo direkt mat alle Mëttelen ze verhënneren.

Am Géigesaz zu den Hamstere maachen ech net an d'Box wéinst der Corona-Kris, mä et gëtt mer schlecht. Well wéinst dem Hamstere muss ech elo esouguer fäerten, ob ech déi nächst Deeg owes no der Aarbecht nach eppes z'iesse fannen, wann ech bis näischt méi am Frigo hunn. Et gi Leit, déi net a Panik verfall sinn a sech un d'Reegele gehalen hunn. Ech hunn zum Beispill déi lescht 4 Wochen net méi akaaft, ausser Bensin, well den Tank eidel war. Wann d'Supermarchéen elo déi nächst Deeg rationaliséiere mussen, well hir Rayonen duerch Hamstere geraumt gi sinn, da ginn déi Leit, déi net panikéiert hunn, bestrooft. An d'Hamsteren hate Recht. D'Hamstere kéinten déi aner Leit nach hänselen, à la „wëlls de ee Rouleau? Dat mécht 100€!".

Tëscheruff vum François Aulner

Dat geschitt héchstwarscheinlech net, mä eben à Condition, datt mer kollektiv sinn, also jidderee sech verstänneg behëlt. Et ass genuch „en stock" fir Wochen, ouni dat ze betruechten, wat an deem Zäitraum normal ageliwwert gëtt. Baueren, Bäcker, Metzler, Fëscher, déi d'Iesse weider verschaffen a verpaken, liwweren a bis hin an de Rayon stellen: si schaffe weider trotz Kris, a wéinst den Hamsteren awer nach vill méi wéi soss.

E franséische Camionschauffer huet en Dënschdeg ganz calme erkläert a gewisen, wéi eng Plattform vu 950 Meter (bal e Kilometer) voll mat Liewensmëttel ass a weider gefëllt gëtt. Dat eenzegt, wat d'Hamsteren verursaachen, ass, datt d'Leit an de Supermarchéen net nokommen, fir d'Rayonen ze fëllen, a Leit wéi de Camionschauffer massiv Iwwerstonne musse maachen an hir Kanner dowéinst net kënne gesinn.

Mäin Appell un d'Leit: behaalt Är Dignitéit a keng Angscht, et ass genuch do! Mäin Appell un d'Autoritéiten a Professioneller am Liewensmëttelsecteur: haalt w.e.g. eppes op der Säit fir déi Leit, déi net panikéieren a fir déi Leit, déi ebe grad fir vulnerabel Leit mat akafe ginn a verhënnert dat Gehamsters. Jo, Kontrolle kéinte komplizéiert sinn, mä Leit, déi – wéi d'Scouten ënnert anerem – fir vulnerabel Leit akafe ginn, kënne jo beleeën, datt se dat fir si maachen.

Bestrooft och roueg déi, déi hamsteren oder gehamstert hunn. Déijéineg, déi net kënne beweisen, datt se 10 Packungen Toilettëpabeier fir anerer kafen. Gitt hinnen zum Beispill keng Reduktiounen, gitt hinne keng Promotiounen. Maacht en Tëscheruff duerch den Haut-Parleur fir déi gréisst Hamstere satiresch ze felicitéieren. Verbannt de Kaf vun 10 Packungen ënnert der Konditioun, datt ee muss op 4 Patten den Hamster nomaachen oder sech mat engem Rouleau awéckelen? Egal, loosst Iech eppes afalen.

Wann d'Hamsteren um Enn Recht haten, dann ass dat net nëmmen e Signal, datt ee besser huet, ze panikéieren. Et ass och einfach onfair. Solidaritéit an Dignitéit musse gefërdert ginn. Net den Egoismus, den Individualismus. D'Hamsteren däerfen net gewannen!