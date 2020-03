Betrëfft mech net, intresséiert mech net? Wann d'Räiskären aus dem Sak, deen a China ëmgefall ass, op eemol virun der eegener Dier leien, gëtt et Zäit fir nozedenken. E Commentaire vum Dany Rasqué.

Enn Dezember daucht a China eng nei Longekrankheet op, eng Neiegkeet, déi an de sozialen Netzwierker dacks mam „Sak Räis" kommentéiert gëtt, deen ëmgefall ass. Änlech wéi och alt emol d'Ebola-Epidemie an Afrika.

Eis zu Lëtzebuerg an och op villen anere Plazen an Europa goung et gutt. Et war ee mat Terror konfrontéiert, jo, mä mat engem Virus, deen dausende Leit géif ëmbréngen, hunn hei wuel déi mannst gerechent.

Commentaire vum Dany Rasque

Wéi kuerz virum chineseschen Neijoerschdag Biller aus China koume vu Stied, déi a Quarantän waren, huet een eng Kéier grouss gekuckt, mä nujee, China... wäit ewech.

Och de fréiere Wirtschafts- a Gesondheetsminister huet Enn Januar nach gesot, d'Gefor, datt mir zu Lëtzebuerg mam Coronavirus géife geplot ginn, wier „ganz geréng", schliisslech hätte mer keng direkt Fluchverbindung mat Wuhan. Ee Mount méi spéit: An Italien, also quasi virun der Hausdier, stierwen déi éischt zwee Mënschen, déi mat Covid-19 infizéiert waren, an nach eng Kéier 4 Wochen drop, elo Enn Mäerz, ginn et do méi Doudesfäll, wéi a China.

Domadder net genuch Acquisen, wéi de Schengen-Sytem, sinn a Fro gestallt; 25 Joer nodeems en a Kraaft getrueden ass.

Zu Lëtzebuerg ginn Zelter viru Spideeler opgeriicht a Plazen, wou soss gefeiert gouf, Rockhal, Luxexpo, Däichhal oder e Centre Culturel ginn, respektiv sinn a „Centres de soins avancés" ëmfonctionéiert ginn.

Caféen, Restauranten a soss Geschäfter, déi net vital sinn, sinn zou, d'Chamber verlängert op engem Samschdeg den Noutstand an amplaz, datt d'Police net méi prioritär den Alkoholtaux oder d'Vitess op der Strooss kontrolléiert, froen d'Beamten an Tëschenzäit, vu wou ee kënnt a wou een hi wëll, souguer zu zwee spadséiere goen, ass net méi erlaabt, wann een net zesumme wunnt.

Verstitt mech net falsch, domadder well ech just weisen, wéi séier et ka goen an net déi aktuell Moossname kritiséieren. Déi si wichteg, fir ze verhënneren, datt nach méi Leit krank ginn oder stierwen an et sollt een elo follegen.

An Tëschenzäit dierften d'Biller vu Bergamo jidderengem e Begrëff sinn, a wien elo nach der Meenung ass, dat kéint eis net geschéien, dee war warscheinlech an de leschte Wochen am Wanterschlof. D'Astellung „dat betrëfft mech net" ass iwwerhaapt eng, déi ee spéitstens elo kéint iwwerdenken.

Wann een do sëtzt a vu Langweil d'Meter Toilettëpabeier zielt, déi een an der Spënnchen, am Keller oder um Späicher huet, kéint een un déi Leit denken, déi schonn zënter Méint oder Joren an engem Flüchtlingscamp sëtzen oder un déi, déi et mol net bis dohinner gepackt hunn. Wéi vill Toilettëpabeier se wuel am Camp op Lesbos oder op engem Flüchtlingsboot sou hunn?!

Et kéint een drun denken, datt et och virum Covid-19 Ausgangsspäre fir Leit gouf, zum Beispill a Länner, wou de Mënschen d'Bomme ronderëm d'Ouere fléien. Doheem bleiwen a sech d'Hänn wäsche geet do net duer. Et kéint een awer och driwwer nodenken, ob ee sech weider esou opféiert, wéi dat an der Vergaangenheet scho mol de Fall war, wann den d'Dokter, den Infirmier oder de Vendeur just franséisch geschwat huet, an ob ee weider géint Frontaliere wëll stänkeren.

Vläicht gesäit een elo éischter an, wéi domm mer géingen do stoe, wa SI all net méi do wieren.