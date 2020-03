„Coronavirus - Made in China“ hat et den 1. Februar op der Titelsäit vum Spiegel geheescht. Knapp zwee Méint dono huet d'Longekrankheet den Tour vun der Welt gemaach an ass och zu Lëtzebuerg eng batter Realitéit.

De Commentaire vum Eric Ewald

Eng Kränkt, déi zur Negatioun an zur Vollbremsung vun eisem Gesellschaftssystem féiert an d'Gesondheetssystemer a ville Länner un de Bord vum Kollaps bréngt: Sou hat ee sech déi éischt Wochen a Méint vun 2020 sécher op deenen allermeeschte Plazen um Globus net virgestallt. Elo ass Ofstand-zoueneen-halen d'iewescht Maxim, d'doheem-bleiwen Tromp, d'elementar Reegele vun Hygiène stinn uewen op der Agenda, an awer geet de globale Corona-Feldzuch virun!

Et gëtt jo gär gesot, dass eng Gesellschaft och doru gemooss gëtt, wéi se mat hire Schwächsten ëmgeet. Wat den Ëmgank mat eeleren a vulnerabele Leit betrëfft, sou kënne mer eis, mengen ech, eng Bonne note ginn, och wann et natierlech fir Boma a Bopa schwéier ass, d'Enkelen aus Angscht virun enger Iwwerdroung virenthalen ze kréien. Beim Ëmgank mat de Sans-abrisen ass dogéint nach Loft no uewen, och wa plazeweis méi u si geduecht gëtt, net ze schwätze vum Ëmgank, am Südoste vun eisem Kontinent, mat Leit, déi viru Krich fortlafen: Dat ass eng Schan fir eise Wäertesystem, awer net eréischt zanter gëschter!

Wa mer, haarde Schnëtt, op Lëtzebuerg zréckkommen, dann ass ville Leit Merci ze soen. Virop natierlech deenen aus dem Gesondheetssecteur, am ganz breede Sënn, déi u viischter Front sti géint e Feind, deen net ze gesinn ass: Virun hinne misst ee sech u sech sou déif vernäipen, dass ee vir eriwwer fale géif. E Merci gëllt awer och all deenen, déi hëllefen, de System um Goen ze halen, déi domat och engem Infektiounsrisk méi ausgesat si wéi anerer an déi mer, wéi mer elo bemierken, vläicht bis dato net genuch wäertgeschat hunn, z.B. d'Personal vu Supermarchéen. Donieft däerf een awer och de politesche Responsabele Merci soen, ouni dass engem dowéinst en Zack aus der Kroun fält, an do, stellvertriedend, deem Regierungsmember, deen am A vum Stuerm ass, d'Gesondheetsministesch. Eng Fra, déi mol nach keng zwee Méint an deem Amt ass an direkt mat engem Problem konfrontéiert war, dee si, wann och mat Hëllef, awer op eng onopgereegten a souverän Aart a Weis probéiert ze léisen. D'Paulette Lenert ass net nëmmen e Glécksgrëff vun hirer Partei, mä och e Glécksfall fir eist Land!

Kéint een dat nëmmen och vu Politiker anerwäerts soen! Leider gëtt et awer geféierlech politesch Beuerteelungen, ënnert anerem an den USA an a China, wou een engersäits hofft, et wär geschwënn eriwwer, an anerersäits mengt, et hätt een de Virus geklappt. Wann do alt net d'Ëmkéiere vun engem Slogan vun de Kommunisten hei am Land am Virdergrond steet: „De Profit virum Mënsch“? Doduerch kéint och, an noer Zukunft, eng zweet Corona-Ronn virprogramméiert sinn!