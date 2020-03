De Problem, deen d’Frëndin Katja am Nopeschduerf den Ament huet, deen hätte vill Leit dëser Deeg wuel gär.

D'Katja huet nämlech ze vill sozial Kontakter a geet heiansdo scho guer net méi op den Telefon, well dee rabbelt permanent. Et ass e Geschäftstelefon an d’Geschäft wier total explodéiert, exrkläert d’Katja mir um Telefon.

De Blog vum Nico Graf (6)

D‘ Katja mécht zanter 10 Joer Web-Moderatioun an elo fluppt et esou richteg an et mussen Demandë refuséiert ginn. Ma wéi fonctionéiert Web-Moderatioun? Um Computer ass eng Kamera, jiddweree gëtt quasi gefilmt, an da ginn d’Leit zesummegeschalt, wëll heeschen: den Ecran deelt sech an et kann ee gesinn, wien do ass, et kann een héieren, wat gesot gëtt a matdiskutéieren.

An do kënnt da schonn den éischten décke Problem: et gëtt nawell gär duerchernee geschwat an dann entsteet kommunikativen Tohuwabohu. Deen een diskutéiert, deen anere widdersprécht an deen drëtte seet déi ganzen Zäit hört ihr mich, hört ihr mich?

Et ginn also Reegele gebraucht. Et ginn zum Beispill Riednerlëschten opgestallt, déi d’Katja dann iwwerwaacht, oder d‘Hand muss gehuewe ginn, wann een eppes soe wëll. Dat schäerfste Schwäert awer ass dëst: d’Katja huet – esoubal méi wéi 6 Leit un enger Internet-Sëtzung participéieren – e Knäppchen fir de Mikro vun Eenzelen auszeschalten - eng Mikrosgewalt. Dat hätt ee jo soss am Liewen och nawell gär; Leit einfach emol ausschalten a roueg halen. An och op europäeschem Niveau stellen ech mir dat interessant vir, wann do iergendee diktéierte Blödsinn oder Execrabeles erzielt, deen einfach ausknipsen.

A wat dreiwen dem Katja seng Clienten do esou zesummen? Si tausche sech aus. Dat ass wichteg, grad elo, wou alles schlecht leeft. Si këmmere sech ëm d'Problemer an hirer weltwäiter Boîte, si léiere sech emol kennen oder si plange Wirtschaftsförderung an hirer strukturschwaacher Géigend... oder wat Manager eben esou dreiwen. A vu datt Traineren och Training brauchen, mécht d’Katja dat och am Netz. Do léieren d‘Seminarleiter dann, wéi ee Seminäre leet, wéi een eng besser Führungskraft gëtt, wéi ee seng Leit net esou péngegt, wéi een emol de Bak hält an nolauschtert, wéi een dëst oder dat optiméiert.

Grad an deem Trainingsdomän géif et den Ament eng grouss Nofro ginn, seet d'Katja.

Dat och seet, et misst ee gutt oppassen, wat een Intimes vu sech verréit, wann een an esou engem Chat-Raum sëtzt. Do géif dann heiansdo eng Kaz oder en Hond am Background duerch d‘Bild lafen. Wann dem Big Boss säin Hond e klenge Pinscher wier, da wier dat eben eppes ganz Aneschtes, wéi wa sech do eng déck Bulldog laanscht dréckt. Oder déi vestimentär duerchgestylte Managerin, déi op eemol en technesche Problem mam Computer huet an hire Mann ëm Hëllef rifft an dee kënnt dann am Trainingskostüm op den Ecran geschlurft. Oder op der Kaffistaass stinn Urlaubsgrüsse vun Ischgl, e fromme Bibelsproch, eng Kalennerwäisheet oder et ass eng Taass vum BVB, obwuel de Supérieur hiérarchique en ligne dach e militante Bayern-Fan ass. Dausend Saachen, un déi een denke muss am Netz.

Dat ass esou dem Katja säi normale Business.

Méi Freed nach maachen do privat Eventer. Zum Beispill de Gebuertsdag vun engem Liewenspartner. Jiddweree sëtzt doheem mat senger Fläsch Béier an all zougeschalte Gäscht sange se zesumme fir d‘Gebuertsdagskand. An et gi virtuell Raim opgemaach, wou ee sech ameséiere kann: Am Casino gëtt gespillt – Spiller vu fréier, Montagsmaler, an der Kapell gëtt iwwer d’Welt an de Gott nogeduecht an um Lagerfeier gi Geschichte vun deemools Weisst du noch? erzielt. Also all Méigleches, wat an dëse coronaren Zäiten net méi real stattfanne kann, dat gëtt an d’Netz getässelt.

Richteg prosten, richteg kussen, sech richteg männlech op d’Schëller klappen – alles dat entfält. Et géif awer trotzdeem Spaass maachen, kréien ech gesot, wéini hätt esou eng digital Party 4 Stonne gedauert.

À la bonheur, vill Glück und viel Segen, kann ech do nëmme soen, coronar Zäite si koppeg Zäiten.