Et gëtt där Wierder, déi sinn al ginn an iergendwéi verschwonnen. An da si se op eemol erëm do. Firwat, firwat net? Keng Anung. Mä ech sinn och net den Alain Atten.

Zarabina, zum Beispill. E klengt queescht Meedche war fréier eng Zarabina. Ass iergendwéi aus der Moud komm, d‘Zara. Wat ech och jorelaang net méi héieren hat, dat ass d’Wuert Corona. Do koum déi ganz Corona – dat ass esou e Saz, un deen ech mech erënneren, geschwat vun enger Mamm oder Groussmamm. D‘Corona – déi war ëmmer ganz, also vollzieleg, komplett. An et war eng Ekipp, eng Band, eng Hickecht – tiens, nach esou e Wuert, wat fort ass. An d'Corona war iergendwéi eppes e bësse Schlechtes; d‘Wuert ass liicht pejorativ benotzt ginn, et war e Grupp, deen net ganz an der Rei war.

Mä wann een elo – aus gegebenem Anlass - deem Wuert Korona notrëppelt, soe mer an engem etymologesche Lexikon, dann trëllt ee genee iwwer dee Sënn vu Corona als Trupp, als Grupp. Do kritt een explizéiert, d'Corona, déi franséisch couronne, wier eben e Kranz a vun dohier eng Kroun a vun dohier, analog zum ronnen Objet Kroun eben de Krees, also e Grupp vu Leit, also déi ganz Korona.

An dat fannen ech an den Ament eben eng Frechheet. Datt d‘Korona just dat benennt a soll sinn, wat een elo onbedéngt evitéiere soll. Bleift doheem soe se, Ausgangsspär, soe se, sozial Distanzéierung soe se, Abstand halten, körperliche Distanz, soe se, wann der Iech gär hutt, da bleift ewech vuneneen. Träppweis ënnerwee sinn, déi ganz Corona, ass genee dat, wat een elo quasi verbuede krut. Eng béis Ironie, datt an der Corona déi sozial Invitatioun drastécht, déi elo awer wéinst dem Virus guer net méi ubruecht ass.

Obschonns ech do net esou sécher sinn. Well grad déi éischt Deeg vun deem de-facto Kontaktverbuet hat ech d’Impressioun, datt d'Leit onbedéngt klucke wollten, zesummesëtze wollten. A wéi een dann esou ass, ass dat engem ebe just dunn och opgefall. Déi dräi jonk Männer, déi d’Käpp zesummegestach hunn, op enger verstoppter Bänk laanscht de Vëloswee, Rap-Musek ass gelaf a si hunn eng gedämpt an hunn dobäi missen eng Zigarett un där anerer ufänken an dat goung bal nëmmen esou vun noem, wéi wa se gläich knuutsche géifen. Oder déi 5 jonk Meedercher laanscht d’Musel vis-à-vis vu Waasserbëlleg, deenen hier Vëloen am Gras louchen, déi bei e puer Bänken an der Sonn ënnerwee waren an déi eben eng Clique waren, déi grad zesummen an eng – nujee – Vakanz geschéckt gi waren a sech doriwwer gefreet an zesumme gedanzt hunn. Oder de verstoppte "white van", den Handwierkerwon, deen hannert der Heck stoung, kee Mënsch ze gesinn, bis ech se awer gesinn hunn, op der anere Säit vum Won, déi dräi Daachdecker, déi enk beieneen hannerwands am Schied vum Won stoungen a geschwat a gefëmmt hunn. A knapps hate si mech gesinn hu se hir Zigaretten ausgetrëppelt a si fortgefuer. Iergendwéi séier, iergendwéi ertappt.

An datt mir dat alles opfält, gefält mer guer net. Johnny Controlletti sollen anerer spillen oder sinn; ech well dee Bléck net hunn.

An déi ganz Corona soll erëm eppes Flottes a Lëschteges sinn an eng stiichten a laachen a gecksen.