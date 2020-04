Wéi d’Anise Koltz nach op Däitsch geschriwwen huet, huet si 1973 e Gedicht publizéiert.

De Blog vum Nico Graf (9)

Dat geet esou:

Die alte Frau

jenseits der Straße

schien nicht zu wissen

daß die Zeit aufgehoben

und die Welt verändert war

sie stand vor der Tür

sonnengeblendet

und band ihre Schürze vor (Fragmente aus Babylon, S. 22.)

Ech weess schon, firwat ech dëser Deeg, dëser Corona-Deeg, un deen Text geduecht hunn, wéi ech gesinn hunn, wat déi Fra hei an der Noperschaft gemaach huet.

Déi selwecht Ëmstänn wéi am Text; et sinn déi heiten: dat fantastescht Wieder - dee Summer, dee mer elo hunn, obwuel nach guer net richteg Fréijoer ass. D'Welt, déi sech verännert huet. Alles ass stënterlech anescht. Ech brauch hei näischt opzezielen. Antëscht hu mer all iergendwéi ze vill, well mer net dat Normaalt maache kënnen.

An dann ass do am Gedicht dee klengen alen, urale Bome-Geste: de Schiertech gëtt gebonnen. Eng al Fra mam Schiertech op der Dier an der Sonn, déi 1973 net gemierkt hat, datt d'Welt changéiert hat. Ech kenne jonk Leit, déi deemools grad vun deem Gedicht begeeschtert waren, well et esou einfach ass, an och, well et si un hir Grousselteren erënnert huet, déi nach gelieft hunn a net verstanen hunn, wou et no 1968 am Gudde wéi am Schlechten higelaf ass. D'Bomen haten ëmmer Schiertecher un a stoungen op der Dier, esou laang se nach goe konnten. Wéi se net méi goe konnte souze se an der Fotell an haten duerch d'Fënster dobaussen alles am Bléck. D'Welt – d'Anise seet et – war deemools schonn eng aner. Mä dat hu si net méi verstoe missen. Jeejee, Prabbelisgespréicher – war hire Commentaire.

An elo huet d'Welt erëm e kräftegen Tour gedréit, an eng Richtung, wou een nach net esou richteg weess, wou et hi geet. An d'Fra aus der Noperschaft, hire Mann ass am Spidol, d'Kanner sinn aus dem Haus, déi huet dat forcement verstanen - dëser Virus-Deeg. A wat huet si gemaach? Si huet um Wee fir an d'Haus vir um Trottoir zwee Still hi gestallt. Där robuster Terrassestill mat engem geblimmelte Coussin. Se stounge schéi wäit auserneen, 2 Meter - Jojo, genee, awer een deem aneren zougedréit. Mëttes souz d' Fra eleng do, eng Invitatioun. Ech hat en passant matkritt, wéi eng aner Fra vu vis-à-vis eriwwer komm war an dee ganze Set up bewonnert huet. An am spéiden Nomëtten waren d'Still fort. Méi genee: se waren un d'Hausfassad eru geréckelt an et waren der op eemol méi: et waren der du 5, op 3 dovu souze Fraen an hu geschwat. Kosettercher gehalen oder eescht Gespréicher iwwer Gesondheet a Kanner a wie fir si akafe geet - wéinst menger och Duerfzeitung gespillt.

Eng archaesch Situatioun. Kee Bistro méi am Duerf, kee Restaurant, keng Keelebunn, keng Epicerie... Doheem huet jidderee säi Virus a sengem Radio an a senger Tëlee an a sengem Internet. Keen Zweiwel, dass déi Zäit opgehuewen an d'Welt verännert ass - mä do souzen dräi Fraen an hu mateneen geschwat. An et goung an et geet ganz kloer drëms, net eleng, net einsam ze sinn an dësen Deeg. Déi sozial Strukture waren och viru Corona souwisou schonn ofgebrach. Elo sinn och nach déi lescht enk Kontakter verbueden. Den Telefon ass schéin a gutt, mä geet net duer.

Mä ech héieren, et géif sech elo - eben iwwer Telefon - invitéiert ginn, sech a Realitéit ze begéinen an Distanzgebraddels ze praktizéieren. Virum Haus an der Owes-Sonn.