D'Ouschtereeër fonnt? D'Péckvillercher kaf? D'Fréijoers-Wieder genoss? Wéi war d'Vakanz?

Dat wiere sou déi üblech Froen no engem laangen Ouschterweekend.

Ma dëst Joer ass alles anescht. D'Corona-Pandemie erdréckt déi ganz Welt.

Wéi geet et virun, freet de Pit Everling sech de Moien a kënnt zur Conclusioun, datt mer eis keng Illusioune solle maachen.

De Commentaire vum Pit Everling

Zu Lëtzebuerg schreiwe mer den Dag 27 vum Etat de crise a jidderee freet sech, wéi laang daueren d'Confinements-Mesuren nach?

Wie sech an der Lescht och nëmme bësse mam Thema befaasst huet, deem ass kloer, datt mer der Realitéit mussen an d'Ae kucken an datt e séiert Enn vun der Situatioun eng Utopie ass.

Och wa geschwë Mesurë réckgängeg gemaach dierfte ginn. Zu Lëtzebuerg wäert déi nächste Méint glat a guer näischt normal sinn.

Firwat? Soulaang et kee Vaccin oder Medikament gëtt – an nee: béides steet kuerzfristeg net zur Dispositioun - sou laang wäert d'Pandemie net ze stoppe sinn. Dat ass nu mol d'Realitéit.

An Europa kacht an dëser Kris jo all Land seng eegen Zopp. De Lëtzebuerger Ëmgang mat der Kris schéngt am Verglach exemplaresch, d'Spidols-Capacitéite si wäit ënnert de Limitten, d'Evolutioun vun der Infektiounscourbe stëmmt optimistesch.

Och wann dat natierlech keen Trouscht ass fir déi Hannerbliwwe vu Covid-Doudesaffer.

Déi richteg Mammutaufgab fir d'Regierung kënnt awer eréischt: alles zouspäre war verhältnisméisseg einfach, mä wéi gesäit dat richtegt Rezept fir déi nächst Méint aus ... en enorm delikaten Exercice.

D'Spagat ass méi ewéi schwiereg. Op där enger Säit steet d'Gesondheet, op där anerer de Funktionement vun enger ganzer Gesellschaft.

Et muss geléngen, d'Neiinfektiounen op niddregem Niveau ze halen, wat ouni Restriktioune schwiereg gëtt. Déi aktuell Confinements-Mesuren sinn awer och net méi laang ze halen, ëmmerhi kréien d'Bierger Grondrechter ewech geholl, wat se net éiweg wäerten acceptéieren.

De wirtschaftlechen a gesellschaftleche Schued ass och iergendwann einfach net méi opzefänken.

Déi éischt Elementer vun enger Exit-Strategie solle jo dës Woch presentéiert ginn.

Wat genee op eis duerkënnt, ass schwéier soen. Wou mer eis awer wuel fir déi nächst Méint mussen drop astellen, ass op e laange schwierege Wee zeréck an den Alldag.

D'Fro stellt sech zum Beispill, ob et fir d'Schoule beim 4. Mee bleift?

De Schaff-Alldag wäert weider staark impaktéiert sinn, den Teletravail nach eng Zäit d'Reegel bleiwen.

An de Commercë wäert et méi ewéi lues ugoen mat ganz strikten Hygienes-Regelen. Schutzmaske wäerten zum Lëtzebuerger Alldagsbild derzou gehéieren.

Mat Bléck op d'Grenzen an op de Fluchverkéier wäert fir sou munch Reespläng eng Alternativ musse fonnt ginn. Och Fester mat ville Leit sinn a Fro gestallt, virun allem dierfte weider Grouss-Manifestatiounen dëst Joer ofgesot ginn.



Et ass also net vun haut op muer eriwwer an et komme schwéier Méint, fir jiddereen, ma wat d'Disziplin vun den Eenzelne méi grouss ass, wat déi onméiglech Situatioun méi séier a vläicht besser erduerch geet.

Et sollt een d'Hoffnung op eng méi séier Léisung trotzdem net opginn. Vläicht stellt sech jo eng vun de Piste mat existente Medikamenter als déi richteg eraus

Business as usual ass awer wuel awer réischt fir 2021

Bis dohin: bleift gesond!