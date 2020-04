De Coronavirus dominéiert den Ament eist Liewen. Et gëtt quasi alles gemaach, fir Infektiounen ze verhënneren. Alles gouf zougemaach, d’Wirtschaft dréint net méi, mir däerfe keng Frënn a Famill gesinn a mir mussen eng Mask undinn, wa mer ënnert de Leit sinn...

Eng Corona-App kéint nees fir en hallefweegs normaalt Liewe suergen, mä anscheinend kréie mer dat net hin...

De Commentaire vum Carine Lemmer

Eng App um Smartphone, déi engem seet, wann ee Kontakt hat mat engem Infizéierten. Oder eng App, déi retracéiert, wou een déi lescht Deeg war, fir datt kann eraus fonnt ginn, wou a wéi ee sech ugestach huet...dat muss dach méiglech sinn. Am Ausland gëtt et dat. An et huet sech do scho bewisen. Mä anscheinend kann den Dateschutz net assuréiert ginn.

Op eis Fräiheete musse mer verzichten, däerfe guer net méi maachen, wat mer wëllen. Keen huet eis gefrot, wéi mer dat fannen, ob alles logesch ass, wat op an zou ass...mä eng App...oh neen, den Dateschutz! Wee weess wéi déi Date gespäichert ginn, wat mat deene geschitt an ob se net gehackt oder mëssbraucht ginn? Anscheinend schéngt et onméiglech ze sinn, ze garantéieren, datt d’Date positiv genotzt ginn am Kampf géint de Coronavirus. Firwat hu mer eis da relativ rezent nei europäesch Dateschutz-Reegele ginn? Ma mir kréien Dateschutz anscheinend awer net hin.

D’Lëtzebuerger Regierung seet sech den Ament net waarm fir sou eng App. A wann, dann op europäeschem Plang, sot de Premier Xavier Bettel. Schéin a gutt, mä wéini soll dat sinn? An et wär dann awer fir d’éischt an der Corona-Kris, datt et eng gemeinsam europäesch Linn gëtt. Den Ament mécht all Land, wat et fir richteg hält.

Wa sou Beweegungsprofiller vun de Bierger gesammelt a genotzt ginn, besteet natierlech d’Gefor vun Iwwerwaachung a Mëssbrauch. Et muss een do ganz kriddeleg sinn. Och wa mer et soss am Alldag bei Google, Facebook & Co. oder eiser Fitness-Auer net sinn.

Theoretesch bräicht ee jo net onbedéngt eng App fir ze retracéieren, wie mat wiem Kontakt hat. En Infizéierte froen, hien e Questionnaire ausfëlle loossen, d’Kontakter verfollegen, Leit testen, isoléieren...dat géif och funktionéieren. Wann d’Santé dat zum Beispill géif maachen. Gëtt awer net méi gemaach. Am Ufank sinn d’Kontakter verfollegt ginn, wou huet dee Mënsch sech ugestach? Mä séier ware mer domat op en Enn, well et ze vill Infizéierter gouf an ze wéineg Personal.

Ech géif och elo gäre wëssen, wou d’Leit sech ustiechen. Kéint een iwwert e Questionnaire eraus fannen. Dorausser kéint ee léieren - mä ech weess näischt vun esou Daten.

Sou eng Corona-App installéiere muss och fräiwëlleg sinn. Déi aktuell Mesurë krute mer imposéiert. Wa vill Leit matmaachen, Leit gewarnt ginn, loosse sech och méi Leit testen an Infektioune gi verhënnert.

Déi App muss sécher stellen, datt se net uschléit, wann zum Beispill mäin Noper positiv ass, mä eis eng déck Mauer trennt an ech deen Noper ni gesinn.

Ech si kee Fan vu sou enger App, awer nach manner Fan vun der aktueller Situatioun an de strenge Moossnamen... Op déi ech guer keen Afloss hunn.