Vun e Méinden u sinn ech Frontalier an der BRD, also forcéiert am Buttek, am Bus an am Zuch e Mund-Nasen-Schutz un ze hunn.

De Blog vum Nico Graf (11): Coronéiert maskéiert

Ech kann déi Dénger net leiden, denke präventiv schonn iwwer Otemnout no an iwwer d’Ridiculitéit. Gejéimers op niddregem Niveau, ok. Am Mäerz vum Joer 2011 war ech net wierklech sécher, d’Joer 2020 z. Bsp. iwwerhaapt ze erliewen. Dat koum esou: ech hat deemools e coronare Malaise. Dat ass en adelegen Euphemismus, fir e liewensgeféierleche klenge cardiologesche Problem.

Fir dat Joer hate mer en famille eng Amerika-Rees geplangt. Wéinst menger Herzkranzgefässproblematik war déi Rees eng Zäitlaang a Fro gestallt, du sot den Dokter awer, dat géing goen. An esou koum et am Summer zu där Foto an den USA, méi genee am Monument Valley an Arizona.

Do gesäit een en ze mockelege Monsieur am groen T-Shirt, iwwer der lénker Schëller hänkt iergendee Rucksak a vum Gesiicht gesäit ee just nëmmen de Brëll. Well ech hunn eppes Komesches un: eng Zort Baseballmutz – hey, mir sinn an Amerika – an dorunner ass am Genéck e Stéck Stoff ugebitzt. Dat kann een – jee no Besoin – als Schal benotzen oder als Sonneschutz fir d‘Nuque oder awer, wéi op der Foto, als Mask. Schlauchschaal nennt een dat, wéi et schéngt. Deemools an Arizona war et gutt géint d'Sonn a géint de Stëbs. Béides gouf et do ganz vill, déck Sonn an de roude Stëbs kënnt vun de roude Fielsen, wou vill Eisenoxid dran ass. Dat war also an der Wüst an all Moment huet ee gemengt, e puer Indianer kéimen ëm ee vun den Tafelbierger geridden. Oder den John Ford an den John Wayne mat der Kavallerie. Oder Klapperschlaangen. Päerd ware souwisou do. An eben Hëtzt a Stëbs. A meng Stëmmung war dës: menacéiert vun deem, wat gesondheetlech lass war a kéint sinn, an iwwerwältegt vun der Natur. Esou ass dat haut jo och: Sonn a bloen Himmel an iwwer allem eng Menace. Genee wéi virun 11 Joer, sinn ech haut Member vum Risikogrupp, al a krank, vulnerabel quoi, quitt, datt ech mech net ëmmer esou fillen.

An ech hunn dee Mask, déi Mutz, nach ëmmer. Hat se bal ni un, just heiansdo um Vëlo als Schutz fir d’Genéck an elo iwwerleeën ech allen Eeschtes, ob ech se net dobaussen undoen soll. Ech hunn zwar ëmmer fonnt, datt ech domat ausgesinn wéi een, deen eppes ze verstoppen huet, säi Gesiicht. An ech liesen, an den USA hätt d’Police elo déck Problemer, eben wéinst de Brigangen. Well elo jiddereen sech maskéieren däerf oder sech esouguer maskéiere muss, wéi soll een dann honest people vu Bankrobberen ënnerscheeden?

Den Ament gi kéipweis Gesetzer verletzt, déi eis Gesellschafte sech an der Lescht ginn haten: Gesetzer géingt d'Vermummung, Gesetzer géint d'Burkaen. Do mierkt ee wéi flexibel mer sinn, jee nodeems, wat eis angeblech bedreet. An Däitschland hu se virun e puer Méint eeschtlech driwwer diskutéiert, ob Moslemen, déi Fraen net wéilten d’Hand ginn, ob déi net missten ugeklot ginn. Haut géife Moslemen, déi insistéieren géifen, der Fra d’Hand ze klécken, wuel verhaft ginn. Idem mat Voile islamique a mat Burka. Déi Protektiounen hu mer elo geschwënn all un, an zwar genee do, wou se eigentlech verbuede sinn, en public.

Ech ka Vermummungen net leiden, ech ka Burkaen net leiden, ech ka Geboter net leiden, Verbueter stëppele mech, dat ze maachen, wat verbueden ass an ech wëll am Fong d’Leit hiert Liewe liewen loossen. An awer iwwerleeën ech, deen amerikanesche Schlauchschaal ze reaktivéieren. Ech iwwerleeën allen Eeschtes, ob ech déi Mutz net undinn, fir akafen ze goen. Frësch gewäsch hunn ech se emol schonn, se richt elo ganz propper, vläicht impressionéiert dat de Virus. An ech sinn elo scho sécher, datt ech mer wéi en american Psycho virkommen, wann ech domat dorëmmer lafen.