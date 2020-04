Op eemol war do dat Réi. An hien hat 35 drop, et geet jo liicht biergof do um Vëloswee. Hien ass iwwer de Guidon gaang, huet e Salto gemaach an ass op der Hëft gelant. D'Réi ass fortgelaf.

Blog Nico Graf 12

Dat war nuets, um Vëloswee tëschent Ruwer an Hermeskeil. Dee fir eis aner jo souwisou e speziellen ass, well ënnerwee eben Lampaden ass, vu wou aus am Wanter 44 Granaten op d'Stad geschoss gi sinn a well bei Hermeskeil eben Hinzert ass. A matzen an der Gewan, just aus dem Bësch eraus bei Schillingen, läit déi Fabrick, Bilstein heescht se a gehéiert elo zum Konzern Thyssen&Krupp. Eng 1100 Leit bauen do Amortisseuren. Zouliwwerindustrie fir den Automobilsecteur, zum Beispill fir Jaguar a Land Rover. An de leschte Joren huet dee Business gefluppt, déi Fabrick do an der Gewan ass schwéier expandéiert, den Effectif vum Personal ass vu 600 op 1200 verduebelt ginn. All Kéier wann ech um Vëlo do laanscht gefuer sinn, war de Site méi grouss ginn, nei Zelter, nei Hale waren opgeriicht ginn, nei Lagerhaiser an op deenen enorm groussn Parkplazen do, tëschent Felder a Bësch, do stoungen ëmmer masseg Autoen drop, egal wéini een do laanscht komm ass, wiertes oder sonndes oder feierdaags. A virun e puer Wochen nach just zwee, dräi Autoen, Firmeween, de Portier, d'Maintenance. De Virus huet d'Autoindustrie erwëscht, och an der Amortisseurs-Fabrick am Hunsrück hu se Iwwerstonnen ofgebaut an duerno eng 10 Deeg laang Kuerzaarbecht gemaach.

De Kolleeg, deen an d'Réi gerannt war, dee baut do Stoßdämpfer, ok et wier e bëssen eng langweileg Aarbecht, mä an der Rei. Schichtaarbecht. Si géifen an der Ekipp ebe Staangen, Réier a Ventiller zesummebauen, fir um Enn Amortisseuren ze hunn, uerdentlech Aarbecht, net méi, net manner. Wéinst dem Virus wieren d'Waasserspender ofgebaut ginn, et steet Désinfectant dorëmmer, et gëtt keng Sandwiche méi an den Automaten an d’Kantin ass och zou.

Hie fiert iwwregens wéinst dem Accident mam Réi nuets no der Schicht net méi um Vëloswee heem. Do wier hien op deem permanente faux-plat-descendant einfach ze séier ënnerwee, 30 souwisou a wann hien e bëssen dréckt och 40-à-l’heure, keng Zäit fir ze reagéieren, wann e Béischt aus dem Bësch kënnt.

Hier war also op d'Hëft gefall, dat huet gutt wéi gedoen. Hien hat awer keen Handy-Empfank. Eng Aachtchen am Rad. An dowéinst ass hien e puer Kilometer Trottinette gefuer. Ee Fouss op der Pedall, mat deem anere gedréckt, bis en – nuets um 11 – seng Fra uruffe konnt. Déi ass e siche komm. A wéi en doheem aus dem Auto klamme wollt, goung dat net méi, ze vill Péng. An der Urgence hu se du festgestallt, datt hien d’Becken 3 Mol gebrach hat. Domadder hat hien fir e puer Wochen, zwar kee Gips, mä et huet wéi gedoen, viele starke Schmerzmittel, seet hien. An elo fiert hie vun doheem aus eben nuets net méi mam Coursevëlo an d'Fabrick, mä iwwer d'Strooss an huet sech och en Elektrovëlo kaaft, als ultima ratio, fir net total verschweesst am Betrib unzekommen oder wann et nach méi séier a méi liicht goe soll.

A jo, säi Spezialbrëll, deen ass erëm do, e puer Wochen nom Accident huet hien en nieft dem Vëloswee erëmfonnt. Dee Brëll ass en opteschen Truc, deen hien un de Vëlosbrëll uclippe kann. An dee Clip war wéinst dem Schock ewechgefuer an direkt no der Chute an der Däischtert net ze fannen. Wéi hien erëm fuere konnt, ass en duerno siche gaang, de Clip louch nach am Gras nieft dem Vëloswee. Wéinstens dat.

An elo freet e sech, datt lues a lues erëm Commande fir Amortisseuren erakommen.