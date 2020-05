Hetzcommentairen a Falschnoriichten kurséieren non-stop um Internet, an dat ass ee Problem. D’Léisung vun der Europäescher Unioun ass awer déi falsch, dat mengt de Bill Wirtz a sengem Tëscheruff.

Den Tëscheruff vum Bill Wirtz

Verschwörungstheorien, Falschnoriichten, Haasskommentarer: Den Internet ass voll mat zweiwelhaftem an eekelhaftem Material. Jiddereen dee Facebook oder Twitter benotzt ass et antëscht gewinnt, an dës Plattformen di sech och schwéier drun, fir de Problem am Grëff ze behalen. Reegelméisseg muss sech de Parquet mat Facebook-Kommentarer ausernee setzen, wou d’Affekoten interpretéieren, wat dann elo gemengt war oder wat net.



D’Europäesch Unioun wëll dem Problem mam “Digital Services Act”, also mam Gesetz zu Online-Servicer, entgéint wierken. D’Iddi ass, fir Facebook an Twitter responsabel ze maache fir de Contenu, dee bei hinnen op der Säit steet. Am Grondsaz heescht dat, dass sozial Medie just da Contenu kënnen zouloossen, wann en och ganz kloer net illegal ass.

Un der Iwwerleeung ass grondsätzlech näischt falsch, mä wéi legal Experte warnen, kreéiert dat ee ganz neie Problem. Facebook oder Twitter hunn esou vill Contenu, dass et just méiglech ass fir d’Legalitéit ze iwwerpréiwen, wann de Contrôle automatiséiert gëtt. Dat ass de sougenannte “Upload-Filter”. Esou Filteren si net ausgeräift, verstinn net de Kontext vun deem wat geschriwwe gëtt, a verstinn den Ënnerscheed tëscht Parodie, Sarkasmus, Witz an der Realitéit net.

Et ass net legitim fir Facebook a co. zum ultimmen Arbitter vun eiser Meenungsfräiheet ze deklaréieren, andeems mir si finanziell responsabel maache fir Leit, déi sech donieft behuelen. Dat wier wéi wann zwou Persoune sech um Telefon Grujelegkeeten erzielen, an d’Post misst dofir eng Strof bezuelen.

De System vum Geriicht ass villäicht net schnell oder effikass, mä en ass fair an huet Zäit fir Nuancen. Wann Zensur soll stattfannen, da léiwer um Geriicht wéi iwwert ee Computer. Et ass wichteg dass d’Europaparlament dëst Joer der EU-Kommissioun genau dat kloer mécht.