Et gëtt elo dacks gewarnt: Corona ass nëmmen den Ufank, hannendru kënnt eng nach méi grouss Katastroph. Et ass schwéier, sech dat virzestellen.

Commentaire vum Nico Graf

Okay, Zuele sinn net menges, ni gewiescht. Duerfir huelen ech dat, wat ech hei denken, selwer mat engem grano salis. An awer. Ugefaangen dermat, datt den Ament jiddwer Zuel entweder richteg ass a gläichzäiteg falsch oder datt et guer keng gëtt. D’Corona-Zuelen, déi gi vu mathematesche Käpp emol esou an dann erëm esou interpretéiert oder matenee verglach a kritiséiert. Ech sëtzen dann do, verstinn d’Hallschent oder manner a versiche net ze vill u meng Mathés- a Statistiksstonnen ze denken.

Ech sinn am Le Monde iwwer en Artikel gefall (2.5.2020, p. 2). Do stoung, Fuerscher a Finnland (CREA: Centre for Research on Energy and Clean Air) hätten erausfonnt, datt d'Corona-Kris an engem Mount en nawell schéinen Effekt op eng bestëmmte Mortalitéit an Europa gehat hätt. Well et vill manner Trafic an der Loft an um Buedem gouf, wieren an engem Mount an Europa, reng statistesch, eng 11.000 Leit manner un Ëmweltgëfter gestuerwen, wéi am Normalen. (By the way: wat fir e Wuert, am Normalen; eis Normalitéit schéngt also déidlech ze sinn.) Et wieren eben vill manner Stickoxyden a Stëbspartikel ënnerwee gewiescht. Am Frankräich hätt et 1.230 Doudeger manner ginn, an Däitschland der 2.083 manner. Well soen: wann den Ëmweltschutz um vun der Pandemie forcéierte Niveau wier, da wieren domat vill Leit um Liewe bliwwen.

Bon, an dëser Deeg héiert een ëmmer erëm, dës nächst Kris wier schonn amgaangen, se wier nach vill méi schlëmm wéi Corona an et misst gehandelt ginn. D'Klimakris natierlech. An esou gär een de Leit, déi do priedegen, vläicht gleeft oder och net, jee nodeem, déi Warner hunn e Problem: hiren Zuelen feelt iergendwéi d'Kompaktheet. De Body-Count vu Corona, deen ass zwar op ville Punkte kritikabel, egal: wann et heescht: am Land gouf et erëm 12 Infizéierter méi a 4 Leit sinn zanter gëscht gestuerwen, dann ertappt ee sech derbäi, wéi een nodenkt, de Kapp rëselt a frou ass, nach ze liewen an et fënnt een alles schlëmm. An et hätt ee gär, datt et eriwwer wier an et ass ee frou, datt eppes géint dee Virus gemaach gëtt, datt mat Vollgas u Schutzmasken an um Impfstoff geschafft gëtt.

Alles Reaktiounen, déi an der Klimakatastroph den Ament schonn ubruecht wieren, an awer net de Fall sinn. Well all méiglech Zorte Kriibs an Entzündungen, zeg Accidenter, Iwwerschwemmungen a Stierm am eenzelen an an hirer Zomm net esou pervers visibel sinn, wéi d’Grafiken an Zuelen vun der aktueller Pandemie. Wiere se credibel presentabel, da wiere se ze gesinn a se géifen déi fir ze handelen néideg Angscht maachen. Well keen all Dag matziele kann, wéi vill Leit elo gëscht erëm un dreckeger Loft a vergëftem Buedem gestuerwe sinn, bleift de Problem medial méi abstrakt, manner gräifbar. An erlaabt all Zorten Ausflichten, Tergiversatiounen, Doutten a Verdrängungen. Mir sinn nach net dervun iwwerzeegt, datt déi Katastroph eng ass.

An eisem Kulturkrees sinn dës Deeg tëschent Ouschteren a Péngschten jo déi vum unläubigen Thomas, vum Tom, deen net gleewe wollt. Deen huet net u seng Erléisung, seng Rettung gegleeft, mir gleewen emol nach net un d'Gefor. Deen Tom ass am Fong d’Urbild vum kritesche Bierger, vum Journalist, deen hannerfreet, an domat déi vläicht sympatheschst Figur aus der Apostelgeschicht. Hie konnt vu sengem Séilenheel iwwerzeegt ginn. Mir wëlle näischt wëssen vun eisen terre-à-terre Problemer. A kee Messias en vue, just de Sisyphus, dee seng Klatz dréit, et geet biergop, et geet biergof: an Däitschland wëll d’Autoindustrie Fric vum Staat, iwwerdeems se a Frankräich elo an de Stied de Vëlo amplaz vu Metro an Zuch a Bus entdecken, oh net wéinst dem Klima mä wéinst dem Virus.