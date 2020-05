Vill Geschäfter gi rëm op, d'Lycéeë rëm un, Renconteren am klenge Krees si rëm méiglech. Lëtzebuerg hëlt e Méindeg eng grouss Etapp a Richtung nei Normalitéit.

Ob et bei de Fräiheete bleift, decidéiere virun allem mir selwer, mengt de Pit Everling de Moien a sengem Commentaire.

De Commentaire vum Pit Everling

No 8 Wochen bannent den eegene Maueren hänkt de Plafong déif, d'Télé a Streamingdéngschter goufe banne bausse gedréint, Kachbicher duerchgekacht, op de Feldweeër an an Bëscher kenne mer all Steen a Bam.

Nee, mir wëllen net méi doheem bleiwen. Bei deem engen oder aneren huet d'Disziplin schonn nogelooss an déi streng Reegele wiere geschwënn net méi acceptéiert ginn.

D'Regierung wousst, datt si staark ënner Drock gerode wier an hat eigentlech keen anere Choix, ewéi weider opzemaachen. D'Leit an och d'Wirtschaft hunn eng Perspektiv gebraucht, d'Horesca an anerer musse sech nach a Gedold üben.



D'Resultat vun den Déconfinements-Annoncen ass, datt vill Leit dëser Deeg d'Fréijoer spieren, Liicht um Enn vum Tunnel gesinn. Déi éischt Rendez-vouse fir e Patt mat Frënn sinn ofgemaach, et gëtt op e Maufel am Restaurant am Juni gehofft an och d'Summervakanz am Ausland ass bei villen nach net vum Dësch.

Ass dës Opbroch-Stëmmung ubruecht? Schwéier soen, wéi sou dacks hunn 100 verschidden Experten 100 verschidde Meenungen.



Wien déi vill Meenungen ënnert d'Lupp hëlt, fënnt trotzdem raus, datt d'Äis wuel dënn ass an datt de Risque vun enger zweeter Well grouss ass.

D'Euphorie ass och net iwwerall ze spieren, vill Leit hunn Angscht a sinn onsécher, wann e Méindeg d'Paarten nees opginn.



Dee Message, dee vu Regierungs-Säit vläicht net genuch duerch koum, ass deen, wéi grouss eis Responsabilitéit vun nächster Woch u wäert sinn.

Och hätt misste kommunizéiert ginn, ob wat fir enger Zuelebasis Decisioune wäerte geholl ginn, vu wéi vill Neiinfektiounen un et zum Beispill nees zeréck an de Confinement wäert goen.



Et sief. D'Regierung gëtt eis op alle Fall net just elementar Fräiheeten zeréck, mä gëtt eis och d'Verantwortung. D'Populatioun wäert bestëmmen, wéi dës Kris sech weiderentwéckelt.

D'Bevëlkerung wäert musse beweisen, ob si responsabel ka sinn, oder net. D'Behuele vun de Leit huet e groussen Afloss drop, ob et eng zweet Well an en zweete Lockdown gëtt.

Dat alles misst eis nach méi bewosst gemaach ginn.



Besonnesch liberale Geeschter fält et schwéier sech hanner Masken ze verstoppen, zwee Meter Ofstand sinn net evident ... asw

Ma de politesch Choix ass nu mol geholl, datt déi sougenannt Herdenimmunitéit keen Zil ka sinn, also gëllt et, d'Lag bis bei en eventuelle Vaccin oder e Medikament sou am Grëff ze behalen, datt d'Land net eng zweete Kéier muss zougespaart ginn.



Moralapostelei ass eppes, wat an normalen Zäiten zimmlech nervt, ma an dëser Situatioun schéngt d'Devise kloer:

Wat d'Leit sech besser un d'Reegelen an un d'Gestes barrières halen, wat dës Kris besser a vläicht méi séier eriwwer geet.



Déi déi soen: "Dat ass mir egal", deene muss bewosst sinn, datt si déi Decisioun net just fir sech selwer- mä vläicht och fir aner Leit mathuelen, oder souguer fir eng ganz Gesellschaft.