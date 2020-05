Um Ufank war e Wuert. Wéi esou dacks am Liewen, net nëmme beim Johannes. Dëser Deeg sinn et esouvill Wierder.

Well als Journalist ass ee jo en News-Junkie, souwisou, a wa Kris ass, nach vill méi. Do geet et eis wéi de meeschte Leit, Radio, Tëlee, Internet – alles liwwert permanent Wierder, Wierder, Wierder. Aus dem Frankräich ass et fir mech op eemol dat Wuert confinement gewiescht. Ups, duecht ech, do hunn d'Fransouse jo erëm eppes Feines, do wou déi aner sozial Distanz soen oder Kontaktverbuet oder Kontaktspär oder Isolatioun, do soe si confinement. Wéint menger. An du koum eppes derbäi, e Präfix: an der franséischer Politik also an de Medien gëtt elo iwwer den déconfinement diskutéiert. An deen neie Präfix, den dé um Ufank, deen huet mech getriggert, der Saach nozegoen. Et sinn, fir unzefänken, jo zwee Präfixen noeneen, den dé an de con. An hannendrun, den Ursprong vum Wuert, de finement. Wou jo dat klengt Wuert fin drastécht. Wat awer esou einfach net ass. Ech si kucke gaangen a fin kënnt nun emol vu Laténgesch finis an dat heescht eben net Enn oder Terminus oder Schluss, mä et bedeit fir d’éischt Limitt an dann Enn an am Pluriel esou guer Grenzen an Territoire. Aus de Grenze gëtt also lues a lues dat, wat bannendra läit, den eegenen Terrain, d‘Land. U sech scho spannend. An am linguisteschen Ëmfeld fannen ech dat Wuert confinium, et mengt een dat wier de confinement vun haut, mä Nee, dat bedeit Proximitéit, also no beienee sinn – also just de Géigendeel, wat mam Wuert confinement haut am Frankräich gemengt ass, wou jo all enk Noperschaft soll evitéiert ginn, wou Isolatioun gesondheetspolitesch Tromp ass. De klenge Präfix con am Latäin, ofgeleet vu cum, heescht eben zesummen. De confinement ass awer net Proximitéit, mä de Géigendeel, déi total Begrenzung, d'Aschränkung vun alle Kontakter. Verwonnerlech wéi Wierder sech an hire Contraire verdréie kënnen am Laf vu Joerhonnerten a Pestilenzen.

An elo also den dé-confinement. Am Lëtzebuergeschen héieren ech aus eiser Redaktioun, hu mer duerfir kee richtegt Wuert. Labberung geet net, Lockerung ass eis ze teutonesch, déconfinement ze gallo-franzéisesch. Ech hätt Spaass drun, déconfinement mat Entgrenzung ze iwwersetzen, okay, och onpraktesch a laang an iergendwéi an der Praxis och nach falsch, well all déi Masken an zwee Meter Distanz, déi nach mussen agehale ginn, déi bedeite jo Grenzen a Limitten, Noperschaft mat enger décker Heck dertëschent quoi.

Trotzdeem: déconfinement – dat wier dach e schéint Wuert fir eise Jang nationale, dee vun der belscher Grenz. Hie kéint mat deem Fremdwort den déconfinement bei den Däitschen afuerderen. Déi hu jo bäigeléiert, zum béise Beispill dat Wuert triage. A kënnen awer a Virus-Zäiten net den Tri maachen tëschent sënnvolle Mesuren a schikanöse Kontrollen op Sauer a Musel. Haalt op mat deconéieren, misst de Jang hinne soen.

Ech hunn do awer däitlech d’Impressioun, datt de Seehofer dem Jang a senge Protester an alle Frontaliere permanent de mëttelste Fanger weist. Déi kleng Lëtzebuerger ginn an hir fines, an hir Grenze gestach, kréien hir Limite gewisen, sinn net wichteg genuch, fir hir Protester eescht ze huelen. Schengen ass nach just den Numm vun engem Schalter um Airport. An en Duerf um Enn vun der Welt.