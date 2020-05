Déi Erklärung vum Xavier Bettel war zum Deel mat Spannung erwaart ginn. Ëmmerhin wëllen d'Leit no Wochen am Confinement Liicht um Enn vum Tunnel gesinn.

Tëscheruff vum Jean-Marc Sturm

Leider ass och no der Ried vum Premier den Tunnel nach ëmmer grad esou däischter. Et gouf widderholl, wat scho gewosst ass, an et gouf widderholl, wat scho widderholl gi war.

Eege-Verantwortung vu jidderengem, bis zu 6 Leit bei sech doheem dierfen op Besuch hunn, maximal zu 20 op ëffentleche Plazen, a wou d'Zwee-Meter-Distanz net anzehalen ass, gëllt Maskeflicht. De Gros vum Commerce dierf e Méindeg nees opmaachen. Wat net zum Gros gehéiert, gouf net gesot.

D'Soins à la personne, wéi de Coiffeur, dierfen nees strauwejitzen. Immens, och dat war gewosst.

All Awunner kritt an den nächste Wochen 50 zousätzlech Schutzmasken. Merci fir de Rappell!

Den Horesca-Secteur muss sech virkomme wéi ee Stéifkand. E war grad emol ee Saz an der Ried wäert. Nom Motto: „Et soll och do eppes geschéien".

Neies gouf een och beim Relancéiere vum Sport net gewuer. Jee "on est resté sur sa faim", wéi se a Frankräich soen.

Et ware 24 Minutten ouni méi Inhalt, wéi dat, wat ee spéitstens zënter der Pressekonferenz vum Premier mat senger Gesondheetsministesch scho wousst. Leschte Méindeg war iwwregens gesot ginn, dass e Mëttwoch an en Donneschdeg weider Detailer nogereecht géife ginn. Do koum awer näischt.

Hoffe mer, dass et keen Zeeche vu "Pilotage à Vue" ass.

D'Interventiounen vun den Deputéierten no der Deklaratioun vum Premier ware queesch duerch de Gaart quasi alleguerte grad esou ënnerierdesch banal.

Manner ass heiansdo méi. Eng vu ville Lektiounen aus der Corona-Kris.