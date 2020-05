Zënter dëser Woch ass et eriwwer mam strikte "Bleift Doheem". Mir sinn an der Phase 2.0 vum Deconfinement. E Commentaire vum Jean-Marc Sturm.

De Commentaire vum Jean-Marc Sturm

Et sinn nees vill Geschäfter op. An no den Ofschlossklassen leschte Méinden, sinn déi aner Secondairesschüler nees an d'Schoul.

Sportlech Aktivitéiten am Fräie sinn nees erlaabt. Alles ënnert de Konditiounen: Mondschutz undoen, Hygiènesmesuren an 2 Meter Distanz respektéieren. Doheem däerf ee 6 Persounen empfänken, dobausse kann ee sech zu 20 treffen.



D'Regierung appelléiert un d'perséinlech Responsabilitéit, Solidaritéit an Disziplin vun de Leit. Stéchwuert fir d'Zukunft ass Eegeverantwortung. U sech normal, well dann ass d'Responsabilitéit do, wou de Gros vun hir och higehéiert. D'Zäit vun "ech kucke just no mir a menge Rechter, d'Flichte si mir wurscht", déi Zäit ass hoffentlech eriwwer.

Déi lescht zwee Méint ware fir muncher ee Geleeënheet, een neie Bléck op an a sech selwer ze werfen. Sech Froen ze stellen, wat fir ee selwer wichteg ass, wat een antëscht fir iwwerflächlech hält, wat engem virdru wichteg erschéint huet. Et ass Deels een neit Familljegefill entstanen. Et hat ee méi Kontakt zu de Senioren aus eisem Ëmfeld, wann och meeschtens just iwwer Telefon, ma ëmmerhin.

Een décke "Coup de Chapeau" un d'Leit aus dem Gesondheets-a Fleegeberäich, der Police, de Leit vun den Dreckskiwwelen, an och de Caissièren an dem Personal, dat d'Rayonen an de Geschäfter nei opgefëllt huet. An der Zäit si si eis net opgefall, hiren Asaz war fir eis evident. Vill vun eis hunn net gezéckt vun Uewen erof op dës Matbierger ze kucken an engem Mooss, dass et bal an d'Nues gereent huet, an dass ee genervt reagéiert huet. Och d'Patrone sollen den Asaz vun deene Salariéë méi wierdegen, wéi just Merci ze soen an op d'Schëller ze klappen.

A ville Beräicher hunn déijéineg, déi wéineg verdéngen, vill geleescht.



Et gi bei den Erkenntnisser, déi een aus der Kris soll a muss zéien, eng Abberzuel vu Facetten. Do gëtt och profitéiert, fir dem Client iwwerdriwwe Käschte fir Sécherheetsmesuren ze froen. Do gëtt sech net genéiert, bal 90 Euro de 50er-Pak bëlleg Schutzmasken ze verlaangen etc.

Traureg. Et ass op der anerer Säit natierlech kloer, dass vill Betriber ënnert der Pandemie gelidden hunn a weider drënner leiden. Se mussen a sollen och vum Staat begleet ginn. Et dierfen awer weder op der Säit vun de Patronen, nach de Gewerkschaften oder soss Interesseveräiner elo Saache verlaangt ginn, déi ee virun der Kris net duerchkrut.

Et wier besser mir, a virop d'Politik an d'Sozialpartner an d'Zivilgesellschaft, géife sech een neie Modell fir Wirtschaft a Gesellschaft ausdenken. Et ass vläicht eng eemoleg Chance eppes do ze bewierken, beim sozialem, dem ekonomeschen an dem ëmweltpoliteschen. Deen Ament wier d'Pandemie nohalteg am positive Sënn gewiescht.