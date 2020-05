D'Covid-Pandemie hat keen esou komme gesinn - op d'mannst net politesch an och net mat de politesche Konsequenzen, déi sech doraus erginn. Op d'mannst haten déi restriktiv Zäiten a Mesuren ee Merite - se weisen, wéi d'Regierung fonctionéiert an zesummesteet - oder och net...

Nämlech nëmmen nach "jiddweree fir sech" a lo kucke mer mol mäi Ressort an dréchen Dicher ze kréien.

Dës Regierung huet hiert Meescht an hiert Bescht gemeet, d'Land aus der Kris erauszeféieren - à la une, natierlech, de Staatsminister - an - wëll et net anescht goung - d'Gesondheetsministesch. Hannendrun - e grousse Vide - e Vakuum a politesch Crispatiounen, déi net nëmmen d'Gewerkschaften entlarvt hunn, a wou et de Syndikater batter opgestouss ass, fir lénks leie gelooss ze ginn.

Commentaire vum Roy Grotz

Bescht Beispill: bis en Donneschdeg de Mëtteg huet et gedauert, bis datt sech un en Dësch gesat gëtt, fir iwwert d'Covid-Gesetz ze schwätzen - wuel éischter e PR-Info-Event, wéi eng Diskussioun - net zesummen - mä eenzel ginn d'Sozialpartner empfaangen. Wien huet dann do Angscht virum Echange? Der Kontrovers?

Wie wëll dann do net selbstbewosst an dës Diskussiounen eragoen? Wie scheit et, fir d'Divergenzen op den Dësch ze leeën?

Et ass d'Regierung, déi net wëll e Sträit vum Zonk briechen, net bannent der Ekipp Blo-Rout-Gréng a scho guer net tëscht Gewerkschaften an Syndikater, wou d'Exit-Strategie esou ënnerschiddlech ass, wéi d'Meenungen iwwert den Notzen an Onsënn vu Gesiichtsmasken.

Tëscht Hummer an Amboss natierlech d'LSAP, déi sech lo kéint sozial beweisen, mä wou sech den Dan Kersch onnëtz duerch eng Facebook-Diskussioun geschwächt huet an duerch en onscheinbare Geeschter-Tandem Bofferding-Fayot ersetzlech mécht.

Geschwächt duerch d'CETA-Blamage och déi Gréng, déi mat SOS-Pressekonferenz wëllen op sech opmierksam maachen, mä eng Partei, déi de politesche Stecker gezu krut a lo d'Co2- an d'Klima-Problematik muss nei an anescht oprullen an duerstellen.

Jee, et ass eriwwer mat der Schéi-Wieder-Politik - dat wat d'Schwaarz-Rout-Regierung 2008 huet missten ausbueden, ass och lo de Fall, d'Schëff ass voll gelaf - lo kënnt et op den Ekippegeescht un, mä dee politesche Kit ass net méi do, aus dem Dream Team Bettel-Schneider-Braz ass en Trio ginn, wou een deen Anere mësstrauesch a jalous kuckt a kee wierklech mam Charakter vun deem aneren eens gëtt. Wou de jovialen Etienne Schneider villes konnt mat sengem Charisma retten, ass haut eng Ambiance vu Méfiance a Crispatioun.

Lëtzebuerg ass am Verglach mat den Nopeschlänner keen Eenzelfall; mä eng Regierung, déi Diskussiounen, Face à Facen a kontrovers Debatten evitéiert an nëmmen den Ego vum Eenzele wëll an d'Vitrinn stellen, huet d'Credibilitéit an der Kris verspillt.

#DotÄrMaskenAus confrontéiert Iech mat de Meenunge vum Vollek a vergiesst Är eegen Divergenzen. Nëmmen esou ass d'Boot virum Ënnergoen ze retten.