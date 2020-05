Et hätt also e veritabelen Incident diplomatique nucléair tëschent Lëtzebuerg an der Belsch ginn, an dee wier elo clos. Seet déi belsch Ëmweltministesch, déi der derbäi erwëscht ginn ass, wéi se Fakte schafe wollt, ouni d’Noperen ze froen, mengt a sengem Tëscheruff den Nico Graf.

Net schéin dat do, guer net schéin. Bannent e puer Woche vun de méi groussen Noperen zweemol gesot ze kréien: Dir Lëtzebuerger sidd kleng, also haalt Iech kleng. Nee, net schéin. Fir d'éischt de Seehofer, dee mengt, seng Bundespolizei kéint d'Grenzen zoumaachen, ouni eis ze froen, an deen op Protester mat immenser Verspéidung reagéiert, an elo déi belsch Ëmweltministesch, déi – jo wat eigentlech seet? Si seet, d'Carole hätt, s'il te plaît, dach emol ze éischt mat hir telefonéiere sollen. Et géif ee sech jo kennen, an zweetens wier nach näischt decidéiert, an duerfir bréicht hatt, d'Carole, sech net esou opzereegen an iwwerhaapt: Dir Lëtzebuerger maacht jo selwer Atomdreck, dee mir Iech ofhuelen - ouni ze soen, datt dat ganz liicht verseuchte Knascht ass, en Total vu bis ewell engem hallwe Meter Cube.

Platt gesot: et ass eng ganz dënn, ganz schappeg Argumentatioun vun der Madamm Marghem. An hei geet et eben net ëm eng perséinlech Relatioun tëschent zwou Ministeschen, et geet ëm knëppelhaart Ëmweltpolitik. An do däerf d'Carole Dieschbourg soen a maachen, esouvill si wëll, an esou séier si wëll, an esou haart si wëll. A wann déi belsch Kolleegin léiwer präventiv gemauschelt a gezësst hätt, Pech.

Tëscheruff vum Nico Graf

An et wier jo och de Kotteng, wa schonn eppes decidéiert wier. Dat wier deen Ëmgang mat de Klengen, dee mer am Nuklear gewinnt sinn. Wéi hat emol e franséische President sech ameséiert: Le Luxembourg veut étendre sa souveraineté jusqu'à Thionville. A si hunn decidéiert, an eis Cattenom virun d'Nues gesat. An déi Belsch plange mat hirem nuklearen Dreckstipp näischt Aneschtes: un d'Grenz dermat an de mëttelste Fanger fir d'Lëtzebuerger, déi protestéieren. Wat een elo hoffe muss, dat ass, datt an der Oochener Géigend d'Leit wierklech wakereg ginn a mat protestéieren an eben och, datt d'Belsch an der Wallonie mierken, wat do ënner hier Féiss soll leie kommen.

Wat elo de Problem an der Saach ubelaangt: d'Belsch sëtzen aus e puer Grënn an der nuklearer Fal: si sinn op den Atomwee gaangen an haten evidenterweis net iwwer den Dreck nogeduecht; hir 7 Reaktere sinn ural a futti a missten onbedéngt ausgeknipst ginn; an hire Staat fonctionéiert ganz miserabel an dee Staat wëll eng Millioun Joer laang seng héich radioaktiv bis ewell 13 000 Meter/Cube Atomwouscht bewaachen. Lächerlech.

A wat déi Decheten haut ubelaangt: wat solle se da maachen dermat? Se op der belscher Plage am Sand verbuddelen? Fir mech ass et evident, datt se probéieren, de Knascht an den Hiwwelen an den Ardennen ze vergruewen.

A mir hu jiddwer Recht - wat soen ech? - mir hunn d'Flicht, eis dogéint ze wieren.