Ech weess net, wéi et Iech geet, mä ech kréie keng Geschichten erzielt, déi schlecht ausgaange sinn, also béis Virus-Geschichte mat Doudesannoncen hannendrun. Där anerer awer kritt een alt emol erzielt. Ugefaange mat där, wou ech sécher war, se géif schif aus goen.

Blog 18 vum Nico Graf

Si sinn eng engagéiert Koppel am Grand-Est an der Géigend vu Colmar. Déi zwee jonk Leit sinn engagéiert Chrëschten, Taizé etc., wéi ee se gär huet, këmmere sech - zum Beispill - ëm Flüchtlingen an dat net rhetoresch, mä si hunn zwee mannerjäreg Afghanen an hirem Haus wunnen. Hie schafft am gréngen Energiesecteur a seng Fra ass Doktesch an den Ament schwéier gefuerdert. Well si soignéiert Clocharden, Leit, déi net à la maison kënne bleiwen, well se keen doheem hunn an déi - Surplus - och nach de Virus erwëscht hunn an dowéinst an engem ëmgebauten Altersheim sinn. Iwwerdeems si sech also 12 Stonnen den Dag ëm déi Krank këmmert, ass hien am Homeoffice. An ass och elo do fir déi zwee kleng Kanner, déi se hunn, dat eent 3 Joer al an e Bëbee, e puer Méint al. Et ass eng Familljesituatioun, vun där ech, wéi ech se héieren hunn, iwwerzeegt war, se géif schlecht ausgoen, d'Fra géif sech ustiechen, et kéint net anescht sinn, a Mann a Kanner duerno och. Abee, bis ewell ass nach alles gutt gaangen, bei hinnen am Grand-Est, tok-tok.

An dann ass do d'Koreanerin zu Paräis, huet dem Noper seng Duechter erzielt, déi mat der koreanescher Frëndin telefonéiert huet. Si kenne sech aus der Schoul, hunn zesummen d'Première gemaach an duerno Kontakt gehalen. D'Frëndin huet grad ugefaangen, zu Paräis ze studéieren. An hat héich Féiwer an dréchenen Houscht. Keen Dokter wollt si a senger Praxis gesinn, keen Test ass gemaach ginn. Si wier eng jeune femme, si géif dat scho packen, krut si gesot. An hire Fiancé huet si versuergt, gefleegt, huet gekacht. An dat an engem butzegen, schrecklech deieren Appartement zu Paräis, Schimmel un de Wänn, keng Dier fir an d'Buedzëmmer, eng Bud, déi schonn am normalen ze kleng ass fir zwee Leit an absënns, wann déi zwee sech iergendwéi nach mussen evitéieren. D'Eltere vun der koreanescher Frëndin hunn net dierfe gewuer ginn, datt hiert Meedchen, hiert Eenzelkand, sech infizéiert hat – déi hu misse geschount ginn. Et waren e puer ganz schwéier Wochen zu Paräis fir déi jonk Koppel, mä d'Frëndin, déi elo erëm gär a vill um Telefon kickelt, huet iwwerlieft an ass erëm monter. Hiere Fall daucht an der offizieller franséischer Corona-Statistik net op – keen Dokter, keen Test, kee Spidol, keng Statistik.

An dann nach de jonke Mann aus der Noperschaft, och e Student, deen heem komm war. A béisen Halswéi an héicht Féiwer krut. Coup Telefon vun den Elteren an d'Spidol: si sollten dat beobachten, krute se gesot, bleift doheem. D'Féiwer ass geklommen a geklommen. D’Elteren hunn de Jong an d’Spidol bruecht. An deen huet seng Frënn iwwer Handy permanent informéiert, inklusiv enger Foto mat engem blo-schwaarz karéierte Bok, eng vun de Masken, déi seng Mamm bitzt. Hie krut masseg Ibuprofen fir d'Féiwer ze drécken. Éischt Diagnos: eng déck Mandelentzündung, den Hals massiv vereetert. An et gouf trotzdeem e Virus-Test gemaach. Zweet Diagnos: nëmmen déi richteg flappeg Mandelentzündung, net de Virus.

Ech däerf erëm heem, huet hie senge Frënn nach aus dem Spidol gewhatsapped.