Doheem bleiwen ze mussen, dat war einfach a bequem. Jiddereen hat d'Reegel verstanen. Mat de Fräiheeten, déi mir elo no an no zeréckkréien, wuessen och nees eis Responsabilitéiten, seet de Pierre Jans a sengem Commentaire.

Commentaire vum Pierre Jans

De Papa Staat, respektiv d'Mama Paulette Lenert, loossen eis nees virun d'Dier. Mir däerfen och nees an de Restaurant a fir e Patt op eng Terrass. Wat d'Corona-Zuele besser goufen, wat den Drock vu groussen Deeler vun der Gesellschaft a virun allem der Wirtschaft op d'Politik méi grouss gouf. Zwee Méint laang huet d'Regierung de Lëtzebuerger grouss Responsabilitéiten a wichteg Decisiounen ofgeholl. "Bleift doheem!" war de Mot d'Ordre. D'Ministeren hunn du missen ofweien a ware bestëmmt och erliichtert, wéi d'Zuelen et erméiglecht hunn, net méi laang autoritär ze si wéi néideg. Mä de Virus ass net eliminéiert an elo musse mir Bierger ofweien.

Déi ganz kloer Reegelen, un déi ee sech muss halen, si rar ginn. Iwwreg bleiwen d'Maskeflicht an de sougenannte Social Distancing. Vill aner Reegele si flou. Vill Leit froe sech, ob si elo och alles solle maachen, wat si theoretesch nees dierfen.

Et stelle sech eng Hellewull u moralesche Froen. A keen hëlt eis se méi of. Ginn ech op eng voll Terrasse oder souguer an e Restaurant eran? Soen ech zou fir d'Grillparty, wou Kolleegen aus lauter ënnerschiddleche Stéit invitéiert sinn oder bleiwen ech eleng doheem am Gaart? Wat soen ech menger Bom, déi et virzitt, sech engem grousse Risiko auszesetzen, fir d'Zäit, déi hir nach bleift, a Gesellschaft vun der Famill ze verbréngen, ewéi sécher an hirem Zëmmer ze setzen?

Et si schwéier, deels existenziell Froen. Eng Pro- a Kontra-Lëscht ass net effikass. Et ass ee séier gefaangen an engem Dilemma. Et kënnt elo op all Eenzelen un, ob e sech fräiwëlleg aschränkt, fir sech an anerer ze protegéieren oder ob e seng "nei" Fräiheete voll a ganz ausliewe well. "De Mënsch ass villes, mä raisonnabel ass en net.", sot den Oscar Wilde.

Dat Zitat kann een hautdesdaags ausleeën, wéi ee wëll. Déi eng spille fënnef géint fënnef Basket mat Kierperkontakt, obwuel dat explizitt net erlaabt ass. Déi aner – politesch Decideuren – montéieren de Rank vum Kierfchen erof (Beispill Bouneweg), a loossen d'Spillplazen zou, obwuel net wäit fort d'Terrass voll sëtzt. Ass dat koherent?

Wéi kann een an dësen dilemmateschen Zenarien eng Decisioun huelen?

Vläicht brauch ee sech net ze froen, wat een däerf. Vläicht soll ee sech éischter froen, wat ee veräntwerte kann. Wien dann ënnert d'Leit geet mam Risiko sech unzestiechen, well e fäert, eleng doheem depressiv ze ginn. Fair enough.

Et geet drëms, dass mir mat de Konsequenze vun eisen Decisioune liewe kënnen. A virun allem, dass net nees d'Regierung fir eis all decidéiere muss. Déi nächst zwou Woche si kruzial.