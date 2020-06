Uerschter d’Land, an de Randgemenge vun der Haaptstad an doriwwer eraus, entstinn nei Citéen. Iwwerdeems huet den CSV-Deputéierten an éischte Schäffen an der Stad, de Serge Wilmes an engem RTL Reportage ugekënnegt: a Pafendall kënnt eng kleng Annexe vun der Jugendherberge a vläicht souguer den Zichelchen deen an der Péitruss der Renaturéierung muss Plaz maachen. Klengt flott, mä landesplaneresch ass dat all deenen déi sech keng Wunneng an der Stad méi kenne leeschten an deenen déi am Trafic hänken eng riicht an d’Gesiicht. Pafendaller Fritten eben.

Tëscheruff vum François Aulner

Vläicht misst den CSV-Deputé-Maire vun Hesper Marc Lies sengem Parteikolleeg Serge Wilmes soen, hie soll an der Haaptstad méi Wunnenge bauen en attendant, datt Hesper säi Contournement kritt. D’Präisser am Logement klammen esou krass zanter Joren, datt normal Paien, Jonker ouni Hëllef vun hiren Elteren, nach vu Gléck kënne schwätzen, wann se zum Beispill zu Hesper Wunnenge mat relativ abordabele Präisser fannen. Par konter droe vill vun deene Leit zum Verkéierschaos an - a ronderëm - der Stad bäi an t’ass net hir Schold. D’Stad ass eben ze deier ginn an alles mam Vëlo maache geet net, net iwwerall kënnen Zuchverbindunge sinn.

Dowéinst gëtt et och am Pafendall Transitverkéier an d’Awunner - vum Sichenhaff bis a Clausen - kënne sech zu Recht opreegen. Mä wat net hëlleft, ass wann elo verhënnert gëtt, datt de Pafendall sech esou entwéckelt, wéi en eigentlech soll: eng flott Plaz fir ze wunnen ouni mussen en Auto ze hunn. Ouni datt un deem schéine Park laanscht d’Uelzecht eppes misst gefréckelt ginn, bitt de Pafendall mat groussen eidele Ruinen an eidelen Terrainen d’Méiglechkeet, Wunnengen ze bauen, vu wou een ze Fouss kann op de Kierchbierg an d’Uewerstad oder op d’Gare kommen.

Natierlech berouegen 100 nei Wunnengen am Pafendall eleng net den iwwerhëtzte Wunnengsmaart a se sinn och net d’Léisung zum ëmmer méi schlëmme Verkéiersproblem an der Haaptstad. Mä wann déi urbanistesch Approche konsequent a koherent applizéiert gëtt, da schonn!

Och wann et illusoresch ass ze mengen, et kéint een de Wuesstem iergendwéi stoppen, sou muss een och Folgendes ënnersträichen: et sinn en plus dacks déi Leit, deenen hir Beruffer essentiell sinn, wéi mer elo an der Corona-Kris endlech alleguer realiséiert hunn, déi ënner Ëmstänn wäerten am Schleekentempo - laanscht een „Zichelchen“ am Pafendall wäerte musse fuere fir op d’Schaff.

Virun de Gemengewalen hat de Serge Wilmes nach getéint, hie wéilt net, datt d’Stad Lëtzebuerg sech vun engem „Gibraltar du Nord“ zu engem „Monaco du Nord“ entwéckelt. Lo wou e gewielt ass, huet de Serge Wilmes leider wuel verstanen, datt et net a sengem Interêt ass, un déi ze denken, déi kee Stëmmrecht bei Gemengewalen an der Stad hunn. Jo dat stëmmt: an der Haaptstad wunnen 130.000 Leit an et kommen der op engem normale Schaffdag nach op d’mannst 100.000 bäi. Mä wiele ginn der just ëm déi 35.000.

Alea Jacta Est. Vill Spaass mam Zichelchen…