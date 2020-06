Et war esou ëm d’Päischten, et stoung Alles an der Bléi a mat de Bléien a mam Hellege Geescht koum d'Pub an d'Haus. Se koum fir genee ze sinn een Dag virum Saint Esprit. Et war dee ville faarwege Pabeier, deen an der Lokalzeitung dra louch. Déi vill méi schwéier war wéi normal. An heavy waren eben déi vill Prospekter.

Corona Blog vum Nico Graf (20)

Ech wollt et wëssen an hunn de ganze Pak Pub op d'Wo geluecht: et ware genee 537 Gramm, also méi wéi e Pond Botter.

A wat ech elo net alles kafe soll. Der Rei no: an deem grousse Buttek mat der rouder Faarf kann ech 3 Mol spueren. Kréien ech versprach, well soen: 100 Euro ofgezunn, wann ech fir eppes 499 Euro bezuelen, ech kréie livraison maison an ech kréie ganz Deieres finanzéiert. Chic, ne. Mä wat? An der Haaptsaach, vir um Prospekt an op den éischte Säiten: Wäschmaschinnen a Frigidairen. Ech verstinn, hei gitt fir Hygiène gesuergt an et gëtt agekellert, frësch gehalen, gehamstert, säiteweis Wäschmaschinnen a Frigidairen. An dësem Summer sollte wéinst dem Futtball ganz vill Televisioune verkaaft ginn. Do huet wuel misse medial ëmdisponéiert ginn. Bleift doheem, wäscht Är Saachen a fëllt de Frigidaire. Ass de Message.

„Wir sind wieder da“ behaapt den nächste Prospekt. Wéi wa se jee fort gewiescht wieren a si behaapten och en Team ze sinn, wéi sech dat hautdesdaags gehéiert. A kee Wonner – och si wëlle Frigidairen a Kiche verkafen a fir mech duerno ze erblosen ganz vill Kannapeeën a Fotellen. A Rabatt, Rabatt, 25%, 50%, och do musse Lager geraumt ginn. Ee manner bekannte Buttek proposéiert mer Polsterecken a Wellnessliegen, wéi wann een net scho genuch doheem gewiescht wier. Op der 24. Säit vum Prospekt awer, zimmlech verstoppt, kréien ech ee Mountainbike- an een Elektrovëlo ugebueden, déi eenzeg Produiten, déi no bausse weisen.

Da kommen d'Prospekter vun de Supermarchéen. Déi si jo Krise-Gewënner, well d'Leit sech agedeckt an agedeckt hunn. Bierflasche leer? Froen si a bidden de ganze Cageot bëlleg un. An och Kaffi zum Discounter-Präis. „Nichts wie ran Gebote“ – nennen si dat altestamentaresch a probéieren och, Fleesch, vill Fleesch ze verkafen. Kee Wonner, well un de Fleeschthéike war an der Lescht net vill lass. Wéi wann d'Leit sech méi gesond, méi vegetaresch erniert hätten. Do ass mer vun derselwechter Supermarchés-Chaîne ee Prospekt vu 26 Säiten an ee vu 36 Säiten an d'Haus geflattert, dat ass e ganze Studium, vill Fressalien, vill Gedrénks.

An dann nach geschloe 4 Prospekter vun, nenne mer se: Baumäert. Déi jo wéinst dem Virus ni zou waren, déi fantastesch Geschäfter gemaach hunn, wéi d'Leit hu missen doheem bleiwen. An do geschrauft a gebuert an ugestrach hunn. Et wonnert mech absënns, datt si elo Pub néideg hunn, ech hu gemengt, déi géifen d'Geld zielen. Ee schreift: „Du warst lange zu Hause. Jetzt kannst Du alles ändern, was dich daran stört.“ An der Haaptsaach schénge Blummen ze feelen, déi géife se all gär verkafen, an nei Terrasse musse gemaach ginn, déi al schénge gelidden ze hunn wärend dem Lockdown.

Ech muss zouginn, dat Pond Pub huet mech zimmlech erschloen. Ech wier jo gär e gudde Konsument a géif jo gären d’Ekonomie erëm ukuerbelen. Ech hunn awer keng Loscht, wéineg Besoin, si kee gudde Konsument, deem seng Flicht et ass ze brauchen, ze verbrauchen, opzebrauchen. An iergendwéi fannen ech déi 537 Gramm Reklamm e ganz schlecht Zeechen. Et ass eng Zort Uerder weiderzemaachen, wéi wann näischt gewiescht wier; iess, drénk, maach der et gemittlech, hal dech propper, kaf meng Saachen. Denk näischt – seet dee Stouss Pabeier.

Deen ech elo direkt recycelen.