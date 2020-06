De Noper war erëm gespréicheg. A wéi. Well hien ass rosen. Datt do näischt klappt. Steet hien also hannert senger Heck an erzielt mer. Seng Kanner hätten nach esou vill Geméch bei him am Haus a si géifen dat onbedéngt gär op Wien plënneren. Wou si jo op der Uni sinn a wou een elo erëm hin däerf...

De Blog vum Nico Graf (21) - Coronare Voiturage

Stellt Iech fir, sot de Noper, op Wien, an d’Ausland. Schrecklech, ne? Well: näischt geet. Si missten a wollte sech eng Camionnette lounen a si fanne keng Autoslocatioun, déi dat maache kann oder wëll.

"Och net am Internet?" hunn ech gefrot. An hien huet nach just gelaacht. Well do hätt et ugefaangen. Si hate scho bei enger grousser Locatioun en Auto gebucht. Alles an der Rei, an op eemol koum eng Ofso... Lounen am Netz wier net méiglech. Coup-Telefon: Wat ass lass? De Problem wier Wien. Hä? Ma jo, wéi soll d'Firma den Auto zeréckkréien? Dier sidd dach esou eng grouss Entreprise, do misst dat dach dat normaalst vun der Welt sinn, en Auto zeréckzeféieren, vu Wien op Tréier. Nee, dat geet den Ament net.

Seng perplex Duechter an hie wieren dunn am Büro vun där Autoslocatioun laanscht gaangen an hunn mat där eenzeger Fra hannert engem Desk diskutéiert. A kruten - an deem groussen, elo eidele Büro – just eng vage Méiglechkeet mat Passau ugedeit. Wann se iwwerhaapt en Auto hätten.

"Wourunner hänkt et?", hu si gefrot. An du koum e vun hannen e subalterne Chef erbäi. Hien stellt sech hannert d'Fachfra a kënnt richteg an de Jumm, huet kee Mask un. D'Kolleegin, déi virun him sëtzt, huet wuel hire Mask un. Esou eppes hätt hien a 40 Joer Business nach net erlieft, sot hien. Alles wier futti, hier Chaîne géifen net méi existéieren, well si hätten einfach keng Cliente méi. Déi grouss Betriber géife keng Autoe méi lounen, keng Telekom, keng Industrie, kee Liwwerant – alles eriwwer. "Esou schlëmm?" huet d’Duechter gefrot. Nach méi schlëmm sot hien, si wiere vun 100% op 1% gefall, dat géif Joren daueren, fir dat erëm opzebauen.

An Amerika wier jo schonn e Konkurrent faillite gaangen, seng Cheffe wieren all doheem, zanter Woche kee méi vun deenen ze gesinn, Home Office géifen déi dat nennen. Hien hätt näischt unzebidden, an esouguer hier futtis Autoe géifen an de Garagë stoen a kee géif se reparéieren. De Chef sot, alles géif feelen, keng Geschäftsleit méi, déi en Auto lounen, keng Touristen, d’Amerikaner feelen, op de Flughäfe wier jo alles dout, alles d'Bach an. Moment, sot dem Noper seng Duechter, dëser Deeg gëtt dach awer den Tourissem erëm ferm ugekuerbelt. Oh, wat ass dat da fir en Tourissem, sot deen aneren dunn, du muss an dengem Zëmmer bleiwen, am Restaurant muss de 10 Meter-Carré ronderëm dech frei hunn, iwwerall muss de desinfizéieren, den Zougang op d'Plage ass raimlech an zäitlech kompartimenéiert – an dat soll Vakanz sinn? Dat fonctionéiert net, huet hie geunkt, do gëtt näischt draus, ech soen Iech et.

Jo, kënne mer net awer an d'Geschäft kommen? Also, hie kéint jo emol kucken, op hien en Auto vu Koblenz eriwwer kritt, mat deem kéinte si jo dann op Wien, missten deen awer zeréck iwwer d’Grenz an Däitschland op Passau bréngen an do ofstellen. Kostenpunkt: roundabout 800 Euro.

Mir iwwerleeën a mir mellen eis, soten Duechter a Papp a si wieren zimmlech erféiert heem gefuer, sot de Noper. Esouvill Kris hate si net erwaart. An haten och net d’Impressioun, datt de Mann onbedéngt iwwerhaapt e Client hätt wëllen acquéréieren. "A wéi geet et dann elo weider?", hunn ech de Noper gefrot. Weess ech och net, sot deen.