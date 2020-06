Se ware mat déi Éischt, déi de Confinement ze spiere kruten a mat déi Lescht, fir déi d'Restriktiounen nees opgehuewe ginn. E Mëttwoch den Owend huet d'Regierung ënnert anerem annoncéiert, datt d'Kanner nees op d'Spillplazen dierfen. Deels souguer ouni Restriktiounen. Héich Zäit, fënnt och d'Claude Zeimetz a sengem Commentaire.

Dobäi hätt ee sech dat politescht Geplänkel spuere kënnen.

De Commentaire vum Claude Zeimetz

E Geplänkel wat en Dënschdeg an der Chamber säin Héichpunkt erreecht huet. Mat enger Oppositioun, virop der CSV, déi per Motioun fir sech de Succès verbuche wollt, datt si et war, déi de Kanner hir Spillplazen zeréckginn huet an enger Regierung déi, ënner Virbehalt vu gudden Zuelen, déi et natierlech och den Dag virdru scho gouf, ëmmer nëmmen op de Regierungsrot vun e Mëttwoch vertréischt huet, wuelwëssend wat se decidéiere géif. An wat se u sech och scho leschte Freideg hätt kënne maachen.

Et huet ee sech mat Amenter e bëssche wéi am Schoulhaff gefillt. Wat den Debat op alle Fall gewisen huet: et weise sech, souwuel op Regierungs- wéi op Chambersäit, ëmmer méi Verschläisserscheinungen.

Op där enger Säit de Frust, datt d'Exekutiv d'Covid-Kris gutt gemeeschtert huet an nach ëmmer d'Zigel an d'Informatiounen am Grapp hält. Op där aner Säit d'Bequeemlechkeet fir via Reglement Decisiounen huelen ze kënnen an nëmmen dat erauszeginn, wat ee wëll, dacks ouni grouss Kontrollméiglechkeet vu Chamber a Press. Et gëtt ee fir alle Fall mol Zäit, datt den Etat de crise de 24. Juni eriwwer ass. Obwuel.

Ech hoffen, datt d'Volleksvertrieder dee selwechten Enthusiasmus wéi elo bei de Spillplaze weisen, fir datt déi zwee Covid-19-Gesetzer jurestesch an ethesch d'Strooss halen, déi den Ament an der Santéskommissioun diskutéiert ginn. Dat ass vun der Thematik natierlech net sou sexy. Duerfir awer ëmsou méi brisant, wat net ze Lescht kloer aus den Avisen dozou ervirgeet. Souguer de Premier huet e Mëttwoch missen zouginn, datt sech hei op e Gesetz vun 1980 baséiert gëtt, dat net méi mat eisem aktuelle Rechtsverständnis kompatibel ass, souguer Zitat "contraire zu de Mënscherechter" wier. Dat ass natierlech kee glécklechen Ausgangspunkt. Hei riskéiert et der Politik awer duerchaus bis d'Enn vum Etat de Crise e Strapp ze séier ze goen.

D'Restriktioune musse proportional, objektiv argumentéiert an nozevollzéie sinn. An do wiere mer da rëm bei de Kanner.

Well d'Restriktiounen, mat deene si bis zu Lescht elo konfrontéiert waren, waren dat definitiv net méi. Wann Erwuessener op enger Terrass Réck u Réck ouni Mask hire Patt drénken dierfen, Konferenzen organiséiert ginn an demonstréiert gëtt, da musse Kanner och nees nieftenee schaukelen, respektiv hire Fräizäitaktivitéiten nogoen dierfen.

Gouf bei der viregter Phas vum Deconfinement nach mat der AB-Andeelung vun de Schoulklassen argumentéiert, firwat Klunsch a Sandkëscht am Park Tabu bleiwen, sou ass dat elo op eemol kee Problem méi. Dobäi gesinn ech net, wat sech esou fundamental an der leschter annerhallwer Woch un der Situatioun geännert hätt.

Dee weideren, net ganz onlogeschen, Schrëtt, fir och elo an der Schoul d'Opdeelung vun de Klassen a Léier- an Übungsgruppen opzehiewen, dat huet sech den DP-Educatiounsminister, no der Herkulesaarbecht, déi a kuerzer Zäit, deels mat vill Ierger an de Gemenge geleescht gouf, zu dësem Ament awer net getraut. Woubäi et warscheinlech vum sanitäre Standpunkt net méi all ze vill Sënn mécht, fir nach eng Andeelung an eng Maskeflicht an der Schoul oprecht z'erhalen, wann d'Kanner dann dobaussen ouni Mask spillen dierfen. D'Regierung selwer huet virun zwou Wochen nach mat der Andeelung vun de Schoulklassen argumentéiert, fir déi zoue Spillplazen ze rechtfäerdegen. An elo?

Hei wëll wuel éischter ee Politiker, no de ville rosene Reaktiounen, déi ëm am Virfeld vum 25. Mee entgéint geschloe sinn, den Terrain net nach eng weider Kéier virun der Vakanz virun de Kapp stoussen. Och wann de Claude Meisch op der Pressekonferenz e Mëttwoch den Owend duerchaus tëscht den Zeilen zimmlech kloer ze verstoe ginn huet, wéi frou hie wier, wann d'Kanner virun der Grousser Vakanz nach emol d'Méiglechkeet hätten, all hir Klassekomeroden erëmzegesinn. Op dee Wonsch an Erfëllung geet...?