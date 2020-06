Wat hunn ech dëser Deeg, wéi d'Wieder esou gutt war – bloen Himmel nach owes um 9 an duerno de klore Stärenhimmel – wann hunn ech doropper gestuerkt a probéiert se ze gesinn. Ouni Succès. Huet et u mir gehaangen oder un hier, ech weess et net; ech hat d'Impressioun, si hätt sech verstoppt, d'Corona borealis.

Héich am Süden géing se stoen, soen d'Fachleit, an dat Stärebild gesäit eben aus wéi eng Corona, also eng Kroun – am Fong awer méi wéi en Diadem. Borealis heescht se bei eis eben am Norden.

Datt se do hänkt ass eng Geschicht fir sech a wéi esou dacks bei den ale Griichen eng bluddeg, wou et ëm Muecht an Doudschlag geet an an och ëm d'Zivilisatioun iwwerhaapt, Viticulture a Metallurgie, an dësem Beispill.

Mä der Rei no. De jonken Held Theseus seegelt vun Athen aus op Kreta, fir datt déi grujeleg Geschicht endlech soll ophéieren, datt reegelméisseg 7 jonk Männer a 7 jonk Fraen dem Minotaurus – also dem Stéiermonster am Labyrinth – solle geaffert ginn, well de Kinnek Minos dat gär esou hätt. Wéi bekannt, a wéi mir dat haut och gär hätte mat eise Problemer, kritt den Theseus Hëllef - vun der Minos-Duechter Ariadne. Déi him de Fuedem matgëtt, deen hien ofrullt an domat erëm aus dem Labyrinth eraus kënnt. Wou hien – kee weess genee wéi – de Stéier einfach ermëlzt huet an duerno de Fuedem erëm opwéckelt. A séier fort mat der grousser Léift, der Ariadne, an Direktioun vun der Insel Naxos. Pech fir d'Koppel: den Theseus huet e béisen Dram. Doranner kritt hie gesot, datt d'Ariadne dem Gott Dionysos versprach ass. Gottesfürchteg wéi en ass, léisst hien d'Ariadne op der Insel Naxos sëtzen a flücht weider. Den Dionysos awer kënnt mat Sëffer a Mänade laanscht an, net faul, hëlt d’Ariadne als Fra. Zesumme kréie si 5 Kanner. Bei der Hochzäit awer, aus Muttwëll a well hien et kann, schleidert de Wäigott der Ariadne hier Kroun un den Himmel, wou se haut nach ëmmer hänkt. De Götterschmatt Hephaistos selwer hat déi Corona gemaach, aus Gold an aus rouden Edelsteng.

Vu wäitem erënnert déi Geschicht drun, datt och dee Stäerksten heiansdo e roude Fuedem brauch, fir aus eppes erauszekommen an, datt hanner staarke Männer dacks staark Frae stinn. Niewebäi gesot: D'Ariadne gëtt als Moundgöttin interpretéiert, déi sech an de Muechtkampf tëschent Kreta an Athen agemëscht huet. Datt si duerno 5 Kanner mam Dionysos huet, och do gëtt et Explikatiounen, zum Beispill déi, datt aus der Unioun eraus de Wäi sech am ganze Mëttelmierraum ausgebreet hätt. Eent vun de Kanner heescht Oinopion: an deem Numm stécht dat griichescht Wuert fir Wäi mat dran.

An do muss een haut staark sinn, hat de Kolleeg geschriwwen, well wat de Wäin ubelaangt, gëtt et den Ament zwou Versiounen: déi eng seet, et wier am Frankräich nach ni esouvill Wäi gedronk ginn, wéi elo an der Bleift-doheem-Zäit. Déi aner Versioun awer erzielt, datt franséisch Wënzer hire Wäin net verkaaft kréien an, datt 2 Milliounen Hektoliter a cheemeschen Ethanol an an Désinfectant ëmgewandelt ginn, wëll soen: mat fréierem Wäi kann ee sech geschwënn d’Hänn géingt de Corona desinfizéieren.

Wann den Dionysos dat gewuer gëtt, da gehäit deen erëm eppes un de Stärenhimmel.