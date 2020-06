De Xavier Bettel ass "dee beschtméigleche Premierminister, deen eist Land huet" - "hien ass dee richtegen Kapitän, deen och an onrouege Gewässer d'Rudder ëmmer fest am Grëff huet"...

Dat soen net mir, mä gëscht den Owend um DP-digital-Nationalkongress d'Parteipresidentin Corinne Cahen iwwert de Parteikolleeg Xavier Bettel. De Roy Grotz freet de Moien, wien de Kapitän dann nach u senger Säit huet.

De Commentaire vum Roy Grotz

Rau bléist de Covid-Wand der Regierung op hirem blo-rout-gréngen Dräi-Master entgéint - net op engem Rettungsboot si se ënnerwee, mee op engem dichtegen grousse Schëff - an do huet also de Kapitän Xavier Bettel d'Rudder ferm a fest am Grapp - an der Corona-Lutte ënnerstëtzt vun iwwer 100 Matrousen, opgedeelt an Aarbechtsgruppen an Task Forcen.

An déi soen der Ekipp, nieft dem ieweschten Kapitän, sinn dat d'Vize-Schëffsmeeschteren Dan a Fränz, wou d'Rees soll higoen - eng Excursioun, déi bei bloem Himmel a vill Sonn ugefaangen huet, mee antëscht an zolidd Turbulenzen geroden ass - jo, et war eng sanitär Kris, déi d'Regierung ze meeschteren hat an dat mat engem secken Lockdown och gemaach huet, mee et ass lo definitiv eriwwer mat der Gutt-Laun-Politik an de Serieux vum politesche Geschäft huet d'Schëffs-Ekipp längst ageholl.

Déi nächst Méint wäerte weisen, wéi ferm d'Ekipp, ouni d'Mat-Initiateuren Etienne a Felix zesummegeschweest ass a wéi et gëllt, Politik ze maachen a mat der Hypothéik vun Staatsschold, op d'mannst 6%-Rezessioun, héijem Chômage an engem onheemlechen Drock, deen europawäit op de Betriber laascht; mat der Angscht virun enger zweeter Covid19-Well.

Politik maachen heescht sech net zum schéine Männchen maachen an an nëmmen eenzele Lobbyen nolauschteren oder nolafen, déi grad am häertsten jäizen, mee de Courage hunn, och onpopulär Mesuren ze huelen, wéi déi Gréng et missten maachen, wann et ëm d'Lutte géint d'Klimakris geet - dat geet net zum Nulltarif; do muss an d'Täsch gegraff ginn, do muss jiddweree vun eis ëmdenken a matmaachen.

Ech hätt zum Beispill léiwer, wa mer géifen Milliounen, déi an obskur Projete vun Äerdobservatiouns-Satelitte fléissen, déi net vum Härebierg, mee aus der Belsch solle gesteiert ginn, dës Suen geholl ginn fir zum Beispill bezuelbare Wunnraum ze schafen - klengt Iech populistesch an net machbar?

Dach, wann d'politesch Decideuren net nëmmen dru gleewen, mee waarm Eisen wéi d'FISen (Fonds d'Investissement Spécialisé) oder d'C02-Steier upaken a sozial Gerechtegkeet och liewen an net nëmmen op Pancarten den 1. Mee schreiwen. Mee ech si mer gewëss, datt d'Ekipp ëm de Kapitän Bettel dat alles weess an och mécht; och wann d'Recetten am No-Covid net méi wäerte spruddelen, wéi dat zanter bal 10 Joer lo de Fall ass.

D'Vakanz Doheem nëtzt eis jo lo alleguer, fir an sech ze goen an no ze denken, wéi d'Politik sech wäert nei erfannen an keng Wonschtut mat flotten Verspriechen virleeën, mee am Hierscht e revidéierten Koalitiounsprogramm, deen d'Strooss iwwert 2023 eraus hält - ganz no der Revendicatioun gëscht bei der Staats-Minister-Partei fir nom Krisemanagement, déi richteg Léieren ze zéien, sou datt et keen einfachen Zeréck an déi "al" Normalitéit méi dierf ginn.

Ech hoffen d'Regierung lauschtert dann och de richtegen Experten, Analysen an Auditen an deem Sënn och no a bereet net sech selwer nëmmen op de Wal-Termäin fir, mee dat ganzt Land op d'Zukunft - well deen nächsten Stuerm kënnt an dann dierf d'Kapitäns-Ekipp net schonn an de Rettungsbooter setzen, wärend den Orchester nach spillt.

Ech hoffen datt d'politesch Decideuren dee richtegen Kompass hunn an den Norden strikt am A behalen, net dass d'Regierungs-Monumenter an e puer Joerzéngten mussen demontéiert ginn.