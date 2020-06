Eng Rëtsch Leit hu sech d'Fro gestallt, ob de solidaresche Gedanken, dee sech zanter Mëtt Mäerz op ville Gebidder gewisen huet, iwwert déi Zäit eraus kéint gerett ginn. Den Eric Ewald befaasst sech a sengem Commentaire vun en Donneschdeg mat engem Fall, an deem sech sou eng Solidaritéit weise kéint.

Commentaire vum Eric Ewald

Et geet ëm eng Fra aus dem Irak, déi viru Joren op Lëtzebuerg koum, mat hiren 3 Kanner, fir ënnert anerem de Fanatiker vum sougenannten Islamesche Staat z'entkommen. Si ass an de Süde vum Grand-Duché komm, an e Foyer, an deem si zesumme mat virun allem Familljen aus Afghanistan, dem Irak a Syrien an enger 1. Phas mol dorop gewaart huet, dass hir Demande no Schutz géif behandelt an, am optimale Fall, positiv géif aviséiert ginn. Wat geschitt ass! Si krut also d'Recht, fir mam Nowuess - zwee Bouwen, déi groussjäreg sinn, an eng Duechter, déi nach mannerjäreg ass - bei eis ze bleiwen a sech en neit Liewen opzebauen. Dunn hunn awer, wéi et ze fäerte war, hir Problemer eréischt ugefaangen, amplaz dass si endlech nees a Rou an a Fridde kéint liewen.

Et wosst een, dass et fir dës Leit ganz schwéier géif ginn, fir op den Aarbechts- an absënns de Wunnengsmaart ze kommen, an dat ass batter Realitéit ginn. D'Fra schwätzt excellent englesch, well se d'Sprooch vum Shakespeare an hirer Heemecht enseignéiert huet, ma si kënnt hei net op enger Schaff ënner Daach, well se nach net genuch Franséisch kann. Wann d'Sich no Aarbecht, fir et léif auszedrécken, komplizéiert ass, sou ass d'Sich no enger Wunneng praktesch eng Saach vun der Onméiglechkeet. Genee wéi vill Lëtzebuerger Familljen, virun allem Jonker, ass d'Fra konfrontéiert mat engem Immobiliëmaart, deen net vill bis näischt ze bidden huet fir Leit mat hirem Budget.

De Problem ass just, dass si de Moment an enger Sozialwunneng ass, aus där si a kierzter Zäit eraus muss, well si do schonn de Maximum sëtzt, dee si konnt do sëtzen. Si fäert, virun deem Hannergrond, dass si op d'Strooss gesat gëtt an hir mannerjäreg Duechter ewechgeholl kritt. Engagéiert Benevolle sichen no Léisunge fir si a fir aner unerkannte Flüchtlingen, déi am selwechte Fall sinn, mä och si rennen an d'Mauere vun eiser Logementsproblematik. Dofir dësen Appell u Leit, déi eng Méiglechkeet hätten, fir sou Mënschen en Ënnerdaach ze schenken.

De Moment leeft op eiser Antenn eng Reklamm vum Wunnengsbauministère, an där et ëm d'Gestion locative sociale geet. Privatleit kënnen do eng Wunneng, déi eidel steet, enger Associatioun zur Verfügung stellen, fir déi da weider ze verlounen. Sou Proprietäre profitéieren da vun enger Steierreduktioun. Si kéinte virun allem e grousst Zeeche setze vu Solidaritéit.