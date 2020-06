Op eemol ware se iwwerall, och do wou, soss op de Vëlos-Weeër ni eppes lass war, Jonk an Al a Grouss a Kleng an Déck an Dënn, se sinn alleguer op eemol Vëlo gefuer, wéi wa se dat jorelaang gemaach hätten.

An et huet een hinnen ugemierkt, datt dat net de Fall war. Do war deen eeleren Här - laang Box, wäisst Hiem, Hollänner-Vëlo - deen e bësse verluer hannert senger sportlecher Madamm hiergepaddelt ass, déi – dat soten den Helm an de Course-Vëlo an hir Uluecht dorop – scho laang villeg méi Vëlo gefuer ass wéi hire Gespons. An do waren d’Vëloen, déi einfach nach verstëbst waren, well se séier séier aus dem hënneschten Eck vun der Garage erausgeholl gi waren a séier séier op d’Pist dermat, also d’Mountainbiken aus den 80er Joer, d’Dammevëloen aus de 70er, d’Kannervëloen, déi vill vill méi al waren, wéi d’Kanner, déi drop souzen. An déi touchant kleng Detailer, déi een nach vu fréier kennt, zum Beispill dee klenge roude Plastiksäermchen, dee säitlech no lénks vum Portebaggage eraussteet a wou um Enn e giele Réckstraler sëtzt an déi ganz Kombinatioun seet, léif oder manner léif Automobilisten, haalt iech vu mir ewech, soss krazen ech un ärem Blech – eppes wat directement aus de 70er Joer kënnt an engem seet, wéi laang dee Vëlo net méi opgepompelt war. An d'Schellen, déi 3 Kilo schwéier sinn a wéi e Gong kléngen. Oder de Bagage, deen och op engem Motorrad hänke kéint.

An ech hunn en Noper gesinn, deen en hallwe Nomëtteg laang u sengem Vëlo geseet huet, also elo net direkt um Vëlo, mä um massive Schlass, mat deem hie viru Joren dee Vëlo geséchert hat an elo ass de Schlëssel fort an hien huet missen säin eegene Vëlo klauen, also d'Schlass mat enger Metallsee auserneeschneiden. Wat gedauert huet, et war e gutt Schlass. Fir een ewéi mech, dee jiddwer Vëlo gär huet an d’Leit drop mat, war dat eng fantastesch Zäit, déi éischt Virus-Wochen. Manner schéi war, datt ech eppes u mengem Vëlo ze flécken hat an vum Buttek e Reparaturtermin a 4 Méint ugebuede krut. Dunn hunn ech dat alt misse selwer maachen. Well mäi Vëlos-Buttek war total iwwerrannt ginn. D'Leit, sot de Chef, wieren erakomm an hätten duerch hire Mund-Nasen-Schutz genuschelt, si bréichten e Vëlo, egal wéi een, et dierft och en elektresche sinn, 3.000 Euro aufwärts? Kee Problem! Ech sot dem Chef, hie wier e Corona-Profiteur an hien huet gelaacht a net widdersprach.

© Nico Graf

Ech fäerten awer, déi schéin Zäit ass eriwwer. Mam Deconfinement, mat de Schoulen, déi erëm opginn, mat eenzele Betriber, déi erëm Commanden hunn, mam Mallorca-Tourissem, deen erëm ugekuerbelt gëtt, verschwannen déi vill Vëloen erëm lues a lues. Derbäi kënnt: wie wëll an dësen Zäite scho Bus oder Zuch fueren. Do kéim ee sech jo vir, wéi an enger Virus-Cuvette. Wie sech en Auto leeschte kann, dee fiert erëm domat. Well: in your car you have a tendency to feel protecteted – hat mer emol en amerikanesche Farleerer gesot. An dat gëllt absënns a viralen Zäiten.

© Nico Graf

Kuerz a schlecht: de Vëlos-Boom schéngt esou relativ ze sinn wéi dat Toilettëpabeiergehamsters. Nei a vill Vëlos-Weeër iwwerall, pop-up-bike-lanes. Ech si gespaant, ob déi den Drock vun den Automobilsclibb a vu rosene Raser aushalen.

En attendant, datt et gutt geet, freeën ech mech u mengen Erënnerungen, zum Beispill där vum klenge Meedchen, dat mat sengem Grousspapp laanscht d'Musel gefuer ass. Hien um urale bloe Stol-Course-Vëlo an hat um wackelege klenge roude Kannervëlo. An d'Kand sot op eemol, ech kommen op déi aner Säit nieft dech Bopi, ewech vum Waasser, well ech wëll op der sécherer Säit sinn.