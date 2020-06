D'Corona-Kris soll de Leit d'Aen opgemaach hunn, hinnen dat virun A gefouert hunn, wat wierklech wichteg ass. Solidaritéit, d'Zesummenhalt sinn d'Schlagwierder, déi an de leschte Wochen ëmmer nees beméit goufen. Fir datt se keng eidel Hülse bleiwen, hätt d'Claude Zeimetz ee konkret Beispill, wéi ee se mat Liewe fëllt.

Tëscheruff vum Claude Zeimetz

An zwar andeems een ophält Kotlette, Wirschtercher a Co. fir en Apel an e Stéck Brout ze kafen. Mam Fall Tönnies an Däitschland gëtt engem brutal virun A gefouert, wat schif leeft, wann ee sou vill wéi méiglech u Profit erausschloe wëll, ouni Récksiicht op Verloschter. Bis e Samschdeg den Owend ware bei de ronn 7.000 Mataarbechter vum gréisste Fleeschproduzent an eisem Nopeschland méi wéi 1.000 Corona-Infektiounen nogewisen. Net deen éischte Fall an engem Schluechthaus, mä dee mam gréissten Ausmooss. Infektiounen, déi wuel op e Manktem u Hygiène an der Firma an an de Logementer vun de Mataarbechter zeréckzeféiere sinn. Eng genee Analys muss nach gemaach ginn. Ma wa Leit wéi d'Hierken an der Tonn an der Kantin an am Betrib openeen hocken, dann huet de Virus bekanntermoossen en einfacht Spill.

Et géif sech eppes änneren, si géifen eppes änneren, sot de e Samschdeg de Chef vun Tönnies. Dat gëtt wuel ëmmer vu Responsabele gesot, wa se bis mam Réck widder der Mauer stinn. Fir datt sech eppes ännert, mussen awer ganz aner Hiewel a Beweegung gesat. Éischtens vun der Politik, déi den Exzesser vun der Bëllegliewensmëttelproduktioun net méi einfach esou nokucke dierf, wéi bis ewell, an naiv op de gudde Wëlle vun de Konzerner setzt. Mir gesinn, wéi dat näischt bréngt. Ma et musse kloer gesetzlech Limitte festhale ginn, déi de Präisdrock aus dem Marché huelen a Sozialdumping ënnerbannen. Eng Diskussioun iwwert de Präis vum Fleesch muss erlaabt sinn. An zweetens a virun allem och am Verhale vun all Eenzelen. Well et ass ganz einfach, wa kee méi Fleesch fir e puer Cent keeft, dat mol net usazweis d'Onkäschten decke kann, oder nach méi einfach manner oder jo guer kee Fleesch méi keeft, da muss et och net méi ënner onwierdege Konditioune produzéiert ginn.

Wie schluecht an zerleet d'Béischten nämlech a sou risege Betriber? Dacks schlecht bezuelte Soustraitanten aus Osteuropa, déi ënner onwierdege Konditiounen ënnerbruecht sinn an d'Drecksaarbecht maachen.

D'Aenzoumaache virum Leed vun den Déieren hu vill Mënsche laang gemaach. Obwuel déi Meescht wuel net am Stand wären, selwer d'Déier ëmzebréngen, wat se duerno um Teller leien hunn, gëtt deen Aspekt vu villen ausgeblent, verdrängt. Sou wäit sou inkonsequent, grad wéi d'Massendéierenhaltung, bei där de ganze Präisdrock jo schonn ufänkt. Wann dann net d'Exploitatioun vun den Déieren, vläicht mécht hinnen da lo wéinstens d'Exploitatioun vun de Mataarbechter d'An op. Et wier sou einfach heirauser déi richteg Léieren ze zéien.