Hien huet flemmseg gekuckt, den Noper, hannert senger Heck, wou en am gaange war e puer Äscht z'inspizéieren, déi am Fréijoer hott an har gewuess sinn, an ech gesinn hien do schonn am Hierscht mat der Heckeschéier derhannert goen.

De Blog vum Nico Graf (25)

Flemmseg an aggressiv also, an ech hu gefrot, wat lass wier. Ob ech den Auto net gesinn hätt? huet hie gegrommelt, de "white van", dee viru senger Dier stoung, virgëscht Owend a nuets? Nö, sot ech, ech géif gutt schlofen. Dir jo, mä ech net, sot hien, well d’Kanner si fortgefuer, gëschter Mueren.

Hä? sot ech, well ech hat gemengt, déi hätte keng Camionnette gelount kritt. Um Enn dach, sot hien, déi éischt ware Vullemettien, déi wollten anscheinend kee Geschäft maachen, dunn hunn d’Kanner sech en Häerz gefaasst a si bei d’Konkurrenz gaangen, an do gouf et en Auto a si hunn agepaakt a fort sinn se, erëm dorower op d‘Uni.

A wéi ass et dann esou erëm eleng? hunn ech gefrot. Et geet, huet hie gelunn – an ech wosst, datt hie wosst, datt ech him net gegleeft hunn – an hien huet geblosen an d’Säit aus gekuckt. Et war jo keng Quarantaine, mä eng Nonnontaine, dräi Méint laang ware se do, et gewinnt ee sech erëm u se, sot hien. De Mueren hätt hie sech derbäi ertappt, wéi hien an der Kiche kee Kaméidi gemaach huet an dunn de Kanner fir Kaffi ze drénken erëm Tasen an Teller dohinner stelle wollt, ier en du gemierkt huet, datt se net méi do sinn.

D’Kanner, sot ech, dat sinn dach guer keng Kanner méi. Jo, sot hien, et wier him och op de Sou gaangen, datt hien heiansdo géingt all Verstand de Papp, den Erziehungsberechtigten, erausgekéiert hätt; et wier scho richteg, déi sinn elo an déi 20 a si mussen an hiert Liewen zeréck, Corona hin oder hier. An deene jonke Leit hiert Liewen ass schonn en anert wéi eist, sot hien.

Beispill? frot ech. Déi wieren um Internet doheem, wéi mir fréier am Brockhaus an am Larousse, flénk Fanger, zackzack hate se Léisungen ier hie bekäppt hat, datt et e Problem gouf. Hien hat säin ale Course-Vëlo aus der Garage geholl an huet fir de Guidon neit Lenkerband gebraucht a schwupp hat de Bouf um Netz en Typ fonnt, deen op Amerikanesch explizéiert huet, wéi genee een dat misst wéckelen, fir datt et och hale géif.

A gekacht hätten se ëmmer vegan oder op d’mannst vegetaresch. Hie wier – de Noper schwätzt dacks e bëssi geschwollen – karnivor wier hie jo oder och piscivor – mä Fleesch a Fësch hate se him séier ausgedriwwen. An, war et schwéier?, frot ech. Ma nee, et goung, sot hien, hien hätt ënner der Regie vun der Duechter perséinlech Rekorder am Tofu-Iessen opgestallt an och am Bounen-Iessen. Dat ass gelunn, sot hien, Bounen huet hien net gär. Si hunn net militéiert an och net probéiert hien ze bekéieren, an hien hat och schlecht Karten, well hie weess zwar theoretesch vill iwwer Pizza a Pasta a Cuisine, kann awer net kachen.

Also ass hien 3 Méint laang fein bekacht ginn, och alt emol zu Zäiten, wou hien nach keen Honger hat. Esou jonk Läit hunn en aneren Ëmsaz, sot hien, an ech sot, no de Coronas-Friesse kënnt de Virus-Regime, gell? Ma Nee, sot hien, d'Boxe géifen nach ëmmer passen. Mä ënnert eis, haut wier hien am Supermarché gewiescht an hätt fir eng Bolo akaaft, also eng richteg, mit Hackfleisch, gemischt, sot hien. A knapps war en doheem, huet hien dat Corona-Neist aus den Tönnies-Schluechthaiser héieren an hätt sech guer net méi gutt gefillt mat senger geplangter Bolo.

A warscheinlech hunn ech se versalzt, sot hien; ob ech Courage hätt? Bolo solo – dat daacht jo och näischt, ech soll hannert d’Heck kommen a mat iessen.