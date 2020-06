Den Etat de crise ass eriwwer an dat mierkt een och am Alldag. Ob op de Plagen, an de Parken, de Restauranten a Bistroen oder op privaten Evenementer. Et gëtt geprost a gelaacht. Lëtzebuerg lieft erëm....an zwar gefillt op vollen Touren. Dat kléngt a priori gutt, ma wéi responsabel sinn d'Leit nom Deconfinement? Déi Fro stellt sech de Pit Everling a sengem Commentaire.

Commentaire vum Pit Everling

Wärend d'Politik iwwer ethesch Detailer an der Gesetzgebung streit, spiert d'Bevëlkerung dobausse mat e bësse Retard d'Fréijoer a weist, datt et vill nozehuele gëtt. No der Apokalyps-Stëmmung erliewe mer lo d'Renaissance. An enger Quasi-Normalitéit schéngt Corona wäit ewech, huet een d'Impressioun op d'mannst. Hei an do erënnert eng Mask, en Desinfectant oder eng Affiche un eng Kris, déi et jo gouf oder awer nach gëtt?

"Alles paletti", schéngt fir vill Leit d'Devis vun der Stonn ze sinn, vläicht well se och bëssen dacks gesot kruten, datt d'Lag zu Lëtzebuerg am Grëff ass.

De Grand-Duché gëllt beim Krisemanagement zu Recht als europäesche Musterschüler. Ma dëser Deeg mécht déi bis ewell virsiichteg Approche Plaz fir en dach liberale Modell.

Wat fir Restriktiounen oder Recommandatioune gëtt et iwwerhaapt nach? Wësst Dir et? Déi offiziell Kommunikatioune waren do bësse verwurrelt an der Lescht.

Op alle Fall gesäit bei de Verhalensreegele kee méi sou richteg duerch de Bësch. Sou muncher ee kuckt dat Ganzt souwisou net méi sou enk: keng Distanz, e klenge Kuss op de Bak oder eng Hand gedréckt. Do wäert schonn näischt geschéien, nach anerer päife ganz bewosst op d'sanitär Reegelen, fir si gouf souwisou total iwwerdriwwen.

Lëtzebuerg setzt op d'Eegeresponsabilitéit, wat awer net ouni Risk ass. Wann d'Gesondheetsministesch d'Barrières-Gestë frëndlech rappelléiert, dann héiert ee mëttlerweil e Schotz Verzweiwlung aus der Stëmm vun der Paulette Lenert eraus. Si weess, datt d'Leit manner matspillen a si weess, datt d'Äis dënn ass. Global gesinn, schéngt d'Pandemie lo grad emol um Héichpunkt ze sinn. D'Situatioun an engem däitsche Schluechthaus, e méi klengen Ausbroch zu Prüm an der Äifel oder schlecht Zuelen aus dem franséische Département Meurthe-et-Moselle ginn engem och ze denken.

Zu Lëtzebuerg sinn d'Zuelen zwar nach ëmmer gutt. Trotzdeem klammen d'Nei-Infektioune liicht, et gëtt méi wéi duebel souvill aktiv Fäll wéi nach virun zwou Wochen, d'Reproduktiounszuel läit iwwer 1.

Wat kloer schéngt: Mir musse mam Virus liewen an e Mëttelwee fannen, fir datt de gesellschaftleche System net an e Koup fält: En zweete Lockdown wär politesch schwéier ze realiséieren a géif vu ville Plazen net méi acceptéiert ginn.

Wéi grouss d'Gefor vun enger zweeter Well wierklech ass a wéi grouss d'Roll vun der Eegeresponsabilitéit wierklech ass, dat kënne just Experte jugéieren.

Mä fir ze vill op d'Disziplin vun de Leit ze setzen, dat ass gewot, well déi huet definitiv nogelooss.