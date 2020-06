“Fir dës Kris brauche mer keng Mesuren a Restriktiounen, mä just de gesonde Mënscheverstand.” Esou oder esou änlech hu sech an der Lescht vill Leit iwwert d’Mesurë vun der Regierung opgereegt. De gesonde Mënscheverstand hëlleft awer just, wann dee bei 100 Prozent vun der Populatioun gräift. Ass dat net de Fall, gi mer op eng zweet Well zou, mengt de Kevin Kayser a sengem Commentaire.

D'Corona-Kris huet bei ville Leit dat Gutt ervirbruecht. Si hu sech fir aner Leit agesat, hunn anere gehollef an hunn alles gemaach, fir datt si, hir Frënn, hir Famill an hir Matmënsche gesond bleiwen. Bei anere Leit huet d'Kris e bëssen de Contraire ervirgeruff. Si hunn d'Schold bei anere gesicht, sief dat iwwert d'Hierkonft vum Virus, iwwert d'Methoden, deen ze bekämpfen, oder iwwert den "eenzeg richtege Grond", firwat dës Mesuren all a Kraaft getruede sinn. Dëst geet da fir si deels esou wäit, datt net déi Leit, déi géint d'Mesurë verstoussen, am Feeler sinn, mä déi, déi dëse geféierleche Faux-Pas gemellt hunn.

De Wëllen, esou ze liewen, wéi mer dat virun der Kris gemaach hunn an eventuell nees zum Deel wäerte kënnen, trëfft an dësem Fall op de Wëllen, gesond ze bleiwen an aner Leit net unzestiechen. D'Verlaangen, alles ze maachen, wéi een et grad wëll, trëfft op d'Versteesdemech vun der aktueller Situatioun, an deem mer alleguerten, op d'mannst zu Lëtzebuerg, u Liewensmëttel a proppert Waasser kommen, Hëllef vum Staat kréien, wann dat néideg ass, an dofir awer am Géigenzuch gewësse Kompromësser aginn, wéi eng Distanz anzehalen, eng Mask unzedoen an de gesonde Mënscheverstand ze notzen, fir eben dem Virus esou wéineg wéi méiglech Nährbuedem ze ginn.

An do si mer dann och scho beim Thema: De gesonde Mënscheverstand. E Schlagwuert, wat an de leschte Wochen a Méint ëmmer méi dacks gefall ass. "D'Regierung soll eis net behandele wéi kleng Kanner. Si sollen de Bierger vertrauen, datt si de gesonde Mënscheverstand notzen an esou dofir suergen, datt de Virus agedämmt gëtt." U sech eng Ausso, déi ech kéint ënnerschreiwen... An awer. An de leschten Deeg a Wochen huet d'Populatioun ëmmer nees gewisen, datt et domadder net duer geet. Ech denken do un d'Mass zu Frankfurt, de Skandal an der Tönnies-Fabrick, de Mënschenoplaf um Strand zu Bournemouth. Oder, fir net esou wäit sichen ze goen, enger Party mat 70 Leit zu Lëtzebuerg oder d'Mënschemass vum Virowend vun Nationalfeierdag an engem Quartier, net wäit vum Palais ewech. Bei Frankfurt an Tönnies kenne mer esou lues d'Ausmoosse vun dësem "klenge Faux-Pas", honnerten, wann net dausenden Infizéierten, ganz Staddeeler, déi mussen an e komplette Lockdown zeréck. Bei der Party zu Lëtzebuerg fänke mer un, éischt Indicen ze kréien, wat do d'Suitte sinn, a bei Nationalfeierdag a Bournemouth musse mer nach op d'Resultat waarden.

All déi Fäll, a wuel nach vill anerer weltwäit, haten eppes gemeinsam: Mir hate vill Mënschen op wéineg Raum, also och wéineg Distanz, wéineg Leit haten all déi aner Sécherheetsmesuren, wéi d'Masken, getraff, an dofir huet bei villen de gesonde Mënscheverstand ausgesat. De leschte Punkt kann do wuel och deels op den Alkoholkonsum zeréck ze féiere sinn. Bei enger änlecher Situatioun an Däitschland hat e Journaliste-Kolleeg den Test gemaach. Fazit: Am Ufank war d'Distanz anhale kee Problem, d'Leit waren e bësse gehemmt. Ma no e puer Béier war d'Situatioun ganz anescht. D'Angscht war fort an et war alles nees ewéi fréier... Wuel net fir näischt hu se an Texas virum Weekend nees d'Bistroen zougemaach an a Kalifornien de Verkaf vun Alkohol verbueden. Zwee US-Bundesstaaten, an deenen d'Zuelen, wou d'Baren erëm opgaange sinn, nees däitlech ugezunn hunn.

Eng zweet Well musse mer awer dréngend zu Lëtzebuerg an an Europa verhënneren. Mir kënnen eis et bal net leeschten, datt d'Grenzen nees zougemaach ginn, datt d'Spideeler nees mat Corona-Patienten iwwerlaf ginn, datt d'Infektiounszuelen an d'Doudeszuelen nees klammen an datt nees villes muss zougemaach ginn, fir déi Vulnerabelst ënner eis, wéi eis eeler Matbierger ënner anerem an den Alters- a Fleegeheemer, ze schützen.

Elo, wou mer aus dem Etat de crise eraus sinn an d'Politik eis grad am private Beräich näischt méi virschreiwe kann a wëll, ass et ëmsou méi wichteg, datt mer eis un hir Recommandatiounen halen an datt jidderee vun eis, ouni eng eenzeg Ausnam, de gesonde Mënscheverstand notzt, fir sech, seng Léiw an all seng Matbierger ze schützen. Well och, wa just 5 Prozent vun der Populatioun de gesonde Mënscheverstand net an dëser Situatioun notzen, si si e Risiko fir déi aner 95 Prozent, déi et maachen.

Eppes hunn ech an de leschte Méint awer och dacks héieren a gelies: Zesumme pake mer dat. Also passt op Iech an Är Famill op a bleift mer alleguerte gesond.