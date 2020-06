En Dënschdeg iwwerhëlt Däitschland fir 6 Méint d'EU-Presidence. D'Angela Merkel ass net grad ze beneiden. Ee Commentaire vum Jean-Marc Sturm.

Esou eng EU-Presidence, also virop d'Leede vun de verschiddenen EU-Conseilen, ass eng Charge, déi een net iwwerhëlt, wéi een en Hiem wiesselt. Et heescht preparéieren, sondéieren, nolauschteren, plangen, an dat iwwer Méint am Viraus. Eng EU-Presidence iwwerhuelen heescht och, déi national Geschäfter deels ze vernoléissegen. Dat Europäescht huet Prioritéit, sollt et op d'mannst emol hunn.

D'Angela Merkel ass bis d'Enn vum Joer als Krisemanagerin drun. Schonn nees muss ee soen. Si hat d'EU-Presidence virun 13 Joer iwwerholl, deemools direkt no enger Rei negative Referenden iwwert een EU-Traitésvertrag.

U sech hat déi däitsch Regierung sech d'Reform vun der EU-Asylpolitik, d'Digitaliséieren, de Klimaschutz oder nach d'Relatioune mat China an och den USA op den europäesche Fändel geschriwwen. Et sollt awer anescht kommen. Do bleift d'Kapitel Brexit, dat ee bis d'Enn vum Joer wëll ofschléissen, a bei deem ee bis ewell op alle Fall nach net richteg virukoum an de Verhandlungen iwwert déi konkret Relatiounen tëscht London an der EU.

D'Corona-Kris huet sech eegestänneg op de Planning vun der EU invitéiert. D'Europäer wëllen d'Kris mat engem urgenten Hëllefsplang an Héicht vu 750 Milliarden Euro gestemmt kréien. A wéi esou dacks, wann et ëm d'Geld geet, ass de Sträit bannent der EU virprogramméiert. Et ass ee sech, wéi erwaart muss ee scho bal soen, net eens, fir wat dat Geld genee benotzt gëtt a wéi een et soll verdeelen.

Den Defi ass enorm. Et geet ëm d'ekonomescht Iwwerliewen an och ëm den Zesummenhalt bannent der EU. Vill Froe bleiwen den Ament ouni Äntwert an et geet iwwert d'Ouverture vun de Grenzen eraus. Wéi sollen déi 750 Milliarde verdeelt ginn, wéi vill als Subventioun, wéi vill als Kredit an zu wéi enge Konditiounen?

Sécher ass, dass kee Land d'Kris eleng ka Meeschter ginn. Et ass Solidaritéit gefrot. Ma d'EU ass trotz ville Joren um Bockel op deem Punkt weider fragil. Stéchwuert solidaresch, fir déi 750 Milliarden Euro gerued ze stoen. Länner mat budgetäre Problemer sinn Demandeur. Länner mat budgetärer Rigueur zécken. Wann et net geléngt, ze verhënneren, dass d'EU ekonomesch nach méi auserneendrift, da spillt dat de politeschen Extremen an d'Kaarten. Och Peking a Washington géifen deels amuséiert nokucken, wéi d'Europäer hire Projet an d'Mauer setzen.

D'Pandemie ka mat vill politeschem Courage awer och zu enger Chance ginn. Nämlech an zukunftsorientéiert Secteuren investéieren, an derfir suergen, dass Europa manner ofhängeg vun Drëttlänner ass an ouni Bléisst op eegene Féiss steet. D'Angela Merkel ass zwar net fir grousse politeschen Aktionismus bekannt. Se huet dacks, besonnesch europäesch, Problemer weider viru sech gedréckt an der Hoffnung, dass se sech kompostéieren.

Déi däitsch Kanzlerin ass sech och bewosst, dass Decisiounen ze huele sinn, déi net ëmmer gutt bei der eegener Wielerschaft ukommen a si selwer ugräifbar maachen. Ewell huet si awer parallel eng eemoleg Geleeënheet, fir eppes Historesches am Sënn vum europäesche Projet ze leeschten. D'Angela Merkel wëll net méi mat an d'Wale goen. Dat ka befreiend wierken. Si kann iwwert de Rand vum nächsten nationale Waltermäin eraus kucken.