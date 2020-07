Nediert? Och fir Iech ass dach lo alles kloer, wien oder wéi eng Faarf Dir géift den nächste Sonndeg wielen? Op d'mannst schwätzt de Politmonitor vun RTL an dem WORT eng kloer Sprooch: d'DP gewënnt haushéich. D'Perdanten heeschen déi Gréng a bei der Oppositioun d'CSV. Alles wier esou einfach, wann et dann esou wier. Mä dat ass et net, fënnt de Roy Grotz a sengem Commentaire.

Commentaire vum Roy Grotz

Well mer jo eeben an net-normalen Zäite liewen an och zanter e Mëttwoch den Owend wëssen dass d'Après-Noutstands-Gesetzer adaptéiert a fir Gruppe vun 20 Leit u méi streng ginn.

D'Covid-Pandemie huet näischt méi einfach gemaach, mä op d'mannst um politesche Feld, e bësse d'iewescht Couche vum Buedem ass geplout ginn, mam Resultat, dat mer kloer gesinn:

D'DP huet definitiv de Lead an där zesummegewierfelter Dräier-Koalitioun a kann - der Sonndesfro no- mat net nëmmen 12, mä 15 Deputéierten hir Politik an hire Leadership duerchsetzen. De grénge Juniorpartner leckt seng Wonnen a béisst ee Chamber-Mandat an, wat "zurückstutzen" heescht an d'LSAP kënnt mat engem bloen An dervun a kann der Newcomerin Paulette Lenert Merci soen, datt dee Score iwwerhaapt ze halen war.

Voilà, domat ass u sech de ganze Commentaire gemaach: datt d'Pirate mat hirer Linn net bei Jiddwerengem kënnen punkten an ee Mandat géifen abéissen, an déi Lénk par contre een Deputéierte géife bäikréien, weist u sech, wéi volatil d'Spill vum Pouvoir ass a bedeit och, datt sech Rassemblementer a Koalitiounen, en marche oder net, wuel iwwert d'längst depasséiert ideologesch Parteie-Grenze mussen ewech maachen, deenen d'Wieler iwwerdrësseg a midd sinn.

Net midd sinn dës selwecht Wieler mam Stil vun engem Staatsminister Bettel a senger Ekipp, déi sech gutt ze verkafe weess, de Leit net Angscht, mä Hoffnung mécht, net fir de Verbuet, mä d'Ouverture steet an och soss dervu lieft, datt de Fräiheetsgedanke ka bléien. Vu missionaresche Formullen an ex catedra Politicke wëllen d'Leit näischt méi wëssen. D'DP steet genee fir dëse Gedanken, vum "Gutt Liewen" an dem „Souwuel wéi och“.

All dat war gutt, wéi d'Recetten nach gespruddelt hunn. Déi nächst Méint wäerte weisen, wéi d'Leit bei der Staang bleiwen, wa mussen Affer bruecht ginn an eng ambitiéis, an de facto käschtespilleg, Klimapolitik zum pure Luxus an deemno Makulatur riskéiert ze ginn.

Et wier lo Villes och zur éiweger Regierungspartei CSV ze soen - vun de Schwaarzen zu den Orangen- vun also de Kuelen am Wäirauchfaass zu enger Import-Fruucht aus Spuenien. Et wiere vill Changementer néideg gewiescht, fir dass dës Partei elo nach kéint eng Alternativ duerstellen - d'Spëtzeleit - vill eeler Häre mat méi oder manner wäissen Hoer - stinn un der Spëtzt an trëppele sech géigesäiteg op d'Féiss, fir bei de Mikro ze kommen. Si mengen et all gutt, mä am grousse Chouer ginn déi vereenzelt gutt Iddien a Visiounen ënner. Null Leadership, zerstridden an der Fraktioun an Disharmonie tëscht der Engel-Partei an der Hansen-Fraktioun.

Dat kritt d'Vollek mat an quittéiert et mat engem weidere Verloscht u Vertrauen - minus 2 Setz - logesch - mä il ne faut tirer sur d'ambulance...

De „séchere Wee“ ass nach e laangen - mee et sinn net eleng d'gutt situéiert Leit, déi sech den Home-Office kënne leeschten, déi d'Musek am Land maachen, mee och all déi Aner, Déi systemrelavent, déi zwar nëmmen gesi ginn, wann et eis schlecht geet, a soss Gedold an erdroe ginn - mä Si wäerten et sinn, déi d'politesch Ambiance mat bestëmmen an ergo definéieren, wien am Land d'Soen behält oder wat changéiert.

Mir di gutt drun, Sondagen net iwwerzebewäerten, mä mat engem gesonde Moos u Mënscheverstand z'interpretéieren an ze verstoen.

D'Leit wëlle Wourechten, Perspektiven, Kloertext an e Kompass. An deen ass den Ament eenzeg an eleng blo...