A senger Ried zur Covid-Pandemie war de Premier e bësse streng mat de Partyen, mä just e bëssen. Mat Ongerechtegkeeten ass hien awer net streng.

Den Tëscheruff vum François Aulner

Dem Xavier Bettel ass et bestëmmt schwéier gefall, Mol eng Kéier e bësse streng ze sinn, de Xavier Bettel, dee soss sou gär ëmmer seet, wéi flott a super d'Leit sinn a solidaresch, huet haut deenen, déi sech net un déi sanitär Recommandatiounen halen, an dowéinst déi nei Covid-Infektiounen erëm an d’Luucht dreiwen, e bëssen op d'Fangere geklappt. Mat sou Aussoe ewéi „erënnert Iech, a wéi enger Situatioun mer viru 4 Méint waren“, „den Effort ass net riseg, mä d'Konsequenzen, wann een den Effort net mécht, si katastrophal a riseg“ oder nach „et ass keng Optioun, sech net un d'Reegelen ze halen.“

De Rappel à l’ordre war awer nach zaart, mä wéi ee Premier géing scho soen, datt d'Leit Egoiste sinn a just u Konsum denken? Dowéinst, de Rappel à l’ordre war ok, well, eleng wéinst de klengen Ecarten op Partyen, féiert dat neit Covid-Gesetz, wat an der Maach ass - a bis September soll gëllen - erëm Restriktioune fir privat Rassemblementer an. An dat obwuel déi meescht Leit jo verstänneg waren.

Dat ass net fair, mä wat ass scho fair am Liewen? Besonnesch an der Corona-Kris brennen d'Ongerechtegkeeten. Sief et beim Erloosse vun de Loyere fir Leit oder fir Geschäfter (eenzel Proprietären hunn do Null Solidaritéit gewisen, dir wësst et). Sief et bei der Betreiung vun eelere Leit oder beim schouleschen Accompagnement vu Kanner aus defavoriséiertem Milieu. Sief et bei de staatlechen Hëllefe fir d'Ekonomie (eenzel Geschäfter oder Firmen am Evenementiel krute keng, mam Argument, se hätte jo kënnen nach um Internet schaffen oder ebe kreativ sinn). An ofgesinn dovunner, datt iwwerdeems Geschäfter zougemaach goufen, Amazon weider konnt liwweren an, an de grousse Supermarchéen net just Liewensmëttel verkaf goufen. Sief et bei de Restriktioune fir Caféen a Restauranten (een, deen eng méi grouss Terrasse huet, kënnt besser iwwert de Bierg, ewéi ee mat enger klenger Terrasse).

Iwwert all déi Saache, kee Wuert vum Premier, just e grousse Merci erëm deenen essentielle Beruffer, ouni awer de Botzsecteur oder d'Frontalieren z'erwänen, déi notamment am Santésberäich esou gebraucht waren, datt d'Regierung hinne jo am Mäerz Hotelszëmmeren offréiert huet, fir hei ze bleiwen. Kee Wuert och, by the way, un déi Net-lëtzebuergesch-sproocheg Communautéiten, déi genee ewéi all déi aner ënnert der éischter Well gelidden huet oder dobäi gehollef hunn, se z’iwwerbrécken. Léiwer nach eng Kéier der Cargolux an de Staatsbeamten ausdrécklech Merci soen. Dat ass méi flott a super. A gutt fir déi eege Popularitéit.