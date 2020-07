Lo wëssen d'Politiker also wou se dru si mat de Wieler - oder op mannst, wat d'Leit hinnen en Zousproch a punkto Sympathie a Kompetenz ginn - Verschiddener mussen hire politeschen Optrëtt hannerfroen, Anerer kënnen sech berouegt drop konzentréieren hirer Ligne trei ze bleiwen - den ieweschte Pouvoir besteet aus just 3 Leit: Lenert, Asselborn, Bettel...De Roy Grotz fënnt et en erfrëschende Politmonitor... de Roy Grotz fënnt et en erfrëschenden Politmonitor... Lo wëssen d'Politiker also wou se dru sinn mat de Wieler - oder op mannst, watt d'Leit hinnen en Zousproch a punkto Sympathie a Kompetenz ginn - Verschiddener mussen hire politeschen Optrëtt hannerfroen, Anerer kënnen sech berouegt drop konzentréieren hirer Ligne trei ze bleiwen - den ieweschte Pouvoir besteet aus just 3 Leit: Lenert, Asselborn, Bettel. De Roy Grotz fënnt et en erfrëschenden Politmonitor...

Commentaire vum Roy Grotz

...Ëmsou méi en nom Etat de crise realiséiert gouf, engem Ament wou d'Land also e bëssen e neien Otem krut - deen Oxygen a Réckewand verbucht also den absolutte Shootingstar Paulette Lenert - d'Locatrice am Gesondheetsministère, déi ouni mat an d'Walen ze goen, den Etienne Schneider ersat huet, rangéiert am Top Ten nach vierun den All Stars Asselborn a Bettel - du jamais vu, op mannst net an dëser Gréisstenuerdnung vun Duerch de Plaffong goen - Chapeau fir d'Krise-Managerin, woubäi et mam Bléck op d'Ausland nach laang net iwwerall valabel ass, datt e Santésminister duerch d'Kris gestäerkt gëtt vun de Wieler.

Déi 8 Politiker vun Déi Gréng, déi ofgefrot goufe bei de sondéierte Leit, gesinn ausser dem Tandem Tanson a Bausch blatzeg aus, woubäi d'Parteipresidentin Djuna Bernard och nach e Notorietéits-Probleem huet - de virtuelle Kongress den Owend ass vläicht Geleeënheet sech ze weisen, mee no der ganzer Pandemie-Aktualitéit haten d'Leit wierklech keng Loscht méi op Gréng a scho guer net op gréng gefierft Sujeten, dat erkläert dat absolut schwaacht Ofschneide vu Personnagë wéi Turmes, Kox a Lorsché.

D'LSAP steet gutt do, wéi gesot duerch de Charisma vun enger Paulette Lenert an de schlaue Polit-Fiiss Asselborn a Romain Schneider - d'Ausscheede vum Etienne Schneider mat sengen héije Sympathie- a Kompetenzpunkte kann zwar net opgefaange ginn, mee d'Score vu Bofferding a Kersch enttäuschen net, iwwerdeem d'Häre Fayot a Cruchten sech vläicht musse Gedanke maachen, fir bei de Wieler ze punkten.

D'DP profitéiert vum Leader Bettel, deem just nach kann an de Scoren de Pierre Gramegna d'Waasser reechen, iwwerdeem d'Wäerter fir Hansen, Meisch, Cahen an absënns och Etgen a Baum ënnert der Moyenne leien, vun deem wat Ee sech misst erwaarden op dëse Poste vu politeschem Pouvoir.

Bei der CSV wëssen se nom Politmonitor e Stéck méi, wiem d'gefrote Leit de Lead zoutrauen, dem Spëtzekandidat ouni Chance, Claude Wiseler an dem populäre Felix Eischen - Hannert Serge Wilmes a Martine Hansen enttäuschen d'Valeure vu Mosar, Engel a Roth déi och allen 3 Punkte verléieren - d'Oppositiounspartei wäert lo soen, datt se am Etat de crise keng Plattforme krut, fir sech ze weisen - da si mer gespaant op dat lo besser klappt a wéi innovativ dann dës Optrëtter sinn.

Alles an allem e Summer-Politmonitor deen d'Politiker zum Handelen opfuerdert, net den Debat ze scheien, no bei de Leit ze sinn, fir sou kënnen d'Potenzial u Sympathie a Kompetenz och eriwwer ze bréngen - eraus aus dem Lockdown heescht et a gewisen, wou den Exit aus Wirtschafts- Sanitär an Klimakris ass - en Appell Politik fir d'Leit ze maachen a prett ze sinn, wann eng batter Rezessioun an eng zweet oder drëtt Corona-Vague virun de Lëtzebuerger Grenze steet.

Dann zielt och net déi geschlaffenst Ried mee d'politesch, pragmatesch Realitéit - wéini, wann net lo ass Zäit fir ze handelen?