Dëst Joer ass alles anescht, den "Zoustand vum Land" ass d’"Situatioun mam Coronavirus". De Premier huet keen "Etat de la Nation" gemaach an huet och net eleng am Numm vun der Regierung e Mëttwoch an der Chamber geschwat. E Commentaire vum Carine Lemmer.

D’Declaratioun zum "Etat de la Nation" ass an den Hierscht verréckelt ginn. Corona dominéiert alles den Ament, de Xavier Bettel war net eleng an der Chamber, mä wéi zanter Wochen a Méint üblech huet och d’Gesondheetsministesch Paulette Lenert am Numm vun der Regierung geschwat. Et war e Resumé vun de Mesuren, en Historique, wat zanter Enn Januar geschitt ass. Wat gouf ee gewuer? Eppes Neits? Net wierklech...

Commentaire vum Carine Lemmer

De Premier an d’Gesondheetsministesch hunn un d’Leit appelléiert, responsabel ze handelen. De Premier méi streng, d’Ministesch méi douce. Déi Zwee awer ganz däitlech.

Et wëll een en zweete Lockdown onbedéngt verhënneren, mä d’Infektioune sinn déi lescht Deeg nees geklommen. Déi ganz Krisegestioun ass en Experiment. Kee weess genee, wéi wäit ee ka goen, an alle Modellen ass d’Behuele vum Mënsch och ëmmer eng Onbekannt. Halen d’Leit sech u Virschrëften? Bréngen d’Recommandatiounen eppes? De Mënsch ass den Ament eng Gefor fir de Mënsch an et kritt een de Virus nëmme gebremst, wann en net vu Mënsch zu Mënsch spréngt.

Wéi geléngt eis dat? Mat Reegelen, Mesuren a mat Recommandatiounen, mat Disziplin a mat Efforten. Déi sinn néideg, dat hunn de Xavier Bettel an d’Paulette Lenert gesot. Et brauch een net vill, fir d’Courbe méi flaach ze halen, vill kleng Efforte sinn néideg, soten déi Zwee e Mëttwoch de Mëtteg. Efforten heescht Ustrengungen.

De Premier huet an der Chamber e bësse méi streng un d’Leit appelléiert, sech am Privaten zréckzehalen, d’Oppositioun huet kritiséiert, d’Regierung géif net kloer kommunikéieren.

Wann ee wëll mathëllefen, datt de Virus sech net sou séier verbreet, da muss een och bereet sinn, sech un d’Reegelen ze halen a seng sozial Kontakter ze limitéieren. Dat wëlle vill Leit net. Ofstand halen, de Mask undoen, mat all perséinlechem Geste dréit een derzou bäi, de Risk ze miniméieren.

Dat ass net ëmmer flott, dat gräift an déi eege Fräiheet an a vill Leit hu keng Loscht sech anzeschränken, kann ech verstoen, mä dat eegent Handele ka Konsequenzen hu fir déi ganz Gesellschaft an d’Wirtschaft.

Jidderee misst sech mat der eegener Nues huelen am Kampf géint de Coronavirus, war e Mëttwoch de Message an der Chamber.

A propos Nues, wa mer schonn derbäi sinn, déi gehéiert ënnert de Mask. Déi ass net fir eraushänken ze loossen. Wat ee leider elo ëmmer méi dacks gesäit.

U sech misst ee jo mat der Zäit a mat der Kris bäiléieren, mä de Géigendeel ass hei de Fall. Ech weess och, datt ee mat fräier Nues besser Loft kritt. Dat ass awer net Sënn an Zweck vun der Saach. Et ass e Mond- an Nueseschutz an dee soll een undoen, wou et ubruecht ass.