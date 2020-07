Just 60 vun am ganzen 90.000 Schüler am Land sinn den Ament infizéiert, a just 27 Klassen si vun enger Quarantän betraff… Déi Zuelen, souwuel fir d’Grondschoul wéi fir de Secondaire, a Punkto Covid-Infektiounen huet den Educatiounsminister e Freideg op enger Pressekonferenz genannt.

Zuelen, déi de Joel Detaille aus eiser Noriichten-Redaktioun, ferm unzweiwelt, well hie perséinlech Erfarunge gemaach huet, déi weise wéi iwwerfuerdert eis Santé an den Educatiounsministère schéngen ze sinn, wann et em méiglech Infektiounen an de Schoule geet.

Commentaire Joel Detaille "il faut revenir lundi"

A fir Iech dat ze illustréieren zielen ech Iech elo eng Geschicht, déi sech an de leschte 5 Deeg genee esou ofgespillt huet, an da ka jiddereen sech selwer e Bild vun der Situatioun maachen. Se ass nämlech leider keen Eenzefall.

Läschte Mëttwoch krut nämlech eng Enseignante X, déi am Südweste vum Land eng Klass am Cycle 1 ënnerriicht, vun enger Mamm Bescheed gesot, dass ee vun hiren 2 Kanner sech mat covid19 ugestach hätt. Dat anert Kand, bei der Enseignante X an der Klass, hätt déi selwecht Symptomer, wollt sech awer net teste loossen. Jee, kleng Kanner eben, déi jo awer keng Maske brauchen un ze hunn.

Déi Informatiounen huet d’Enseignante X natierlech direkt un hir Schouldirektioun weiderginn, nomëttes um 2 Auer, déi d’Santé informéiert huet. Bis owes kuerz virun 9, gouf et keng Réckmeldung.

Eréischt dunn koum d’Santé-Meldung – de Bouf huet kee positiven Test, also leeft de Schoulbetrib normal wieder.

Op Initiativ vun der Enseignante an der Schouldirektioun, déi dat esou net wollt acceptéieren, an a Récksprooch mat der Santé gouf dunn d‘Klass awer mol provisoresch fir Donneschdes ofgesot.

D’Enseignante huet also mussen owes um 9 allen 17 Eltere kontaktéieren an hinnen erklären dass Donneschdes keng Schoul ass.

Net immens fir Elteren, wann een dat sou spéit gewuer gëtt, an dann mol beim Patron muss uschellen a Congé froen.

De Service contact-tracing vun der Santé hat deen Owend dem Schouldirekter an der Enseignante schrëftlech confirméiert, dass Donneschdes Elteren och sollte vun der Santé kontaktéiert ginn, wat ni sollt geschéien, bis eréischt Freides.

Donneschdegowes awer, huet et geheescht, dass Freides normal Cours wier, well nach ëmmer keen Test vum Kand virléich, dat awer doheem misst bleiwen.

Freidegmëttes dunn d’Iwwerraschung, déi u sech guer keng war, de Bouf war och positiv.

Chapeau also fir d‘Enseignante an de Schouldirekter, déi sech an Eegeninitiativ agesat hunn, dass ebe kee normale Cours dierft gehale ginn.

Bleift elo also, sech testen ze loossen, fir gewuer ze ginn, op een dann och méiglecherweis infizéiert ass.

Keen Thema, einfach em ze setzen, kéint ee mengen.

Mon oeuil!

Ouni Ordonnance vun der Santé geet dat nämlech net. Ëmmerhi sollt déi Freides gemailt ginn, un d’Enseignante, wéi un d’Eltere vun den anere 17 Kanner, mä nach laang net jidderee krut dann och eng.

Wee net de Reflex hat, wei d‘Enseignante, fir selwer hiren Hausdokter no enger Test-Ordonnance ze froen, konnt sech de facto net teste loossen.

Et huet nees emol nofroe gefuerdert, bis et sollt klappen.

Konsequent Virgoe géint eng Pandemie, an dat sou séier wéi méiglecht Ënnerbanne vun der Infektiounsketten, gesäit fir mech anescht aus.



Samschdegmoies konnten d‘Elteren an d’Enseignante dunn an den Test.

Has de gemengt.

"Mir maache keng covid-Tester méi iwwert de Weekend, well mer iwwerlaascht sinn", huet et vun enger Madamm vun engem private Labo, mat engem Duebelnumm geheescht: "Il faut revenir lundi..."



Meng léif Responsabel vu Santé an Educatiounsministère : Wann dat dote leider keng Eenzelfäll sinn, brauche mer eis am Land wierklech net ze wonneren, dass d‘Infektiounschiffren nees an d’Luucht schéissen.

Large scale, teste mer dausende Leit pro Dag, a fir Persounen, déi Kontakt mat infizéierte Leit haten, do heescht et Zitat : "desolé, mais il y a trop de demandes…"

An eent weess ech sécher – déi hei hu keng Party gemaach!