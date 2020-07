Eescht, mee net katastrophal, keng gréisser Corona-Hotspots, keng zweet Well an awer d'Krisen-Cellule an der Santé reaktivéiert, 400 Nei-Infektiounen bannent 7 Deeg an 275 aktiv Infektiounen...sou presentéiert sech d'Situatioun e knappe Mount, nodeem den Etat de crise ad acta geluecht gouf a mer nees eis Fräiheeten dierfen ausliewen - eng geféierlech Illusioun ze mengen, alles wier an der Rei. De Roy Grotz kommentéiert.

Näischt ass an der Rei a villes deit net nëmmen op eng zweet a vläicht och drëtt Corona-Vague hin, mee och datt méiglecherweis schonn nom Weekend nees weider Restriktioune gëllen; dat nëmmen Deeg nodeem d'nei Mouture vum Covid-Gesetz wäert am Cercle vun der Chamber gestëmmt ginn. Ech si ganz bei der Oppositioun, wa Kloerheet an Transparenz an der Info-Politik vun der Regierung gefuerdert gëtt - eppes, wat et an der Salami-Taktik gouf a laang huet missten net nëmmen vun der Press erfrot ginn; eréischt gëscht gouf zum Beispill publizéiert a wéi enge Kantonen dann déi meescht Nei-Infektioune gezielt ginn.

De Commentaire vum Roy Grotz

Et déngt sécher näischt Sënnebéck wëllen ze detektéieren, déi nach grouss Familljefester a Partien gefeiert hunn a sécher sinn et net nëmmen jonk, ausgeloosse Primaner, déi dru Schold sinn, datt d'Infektiouns-Courben nees stramm ugezunn huet - ganz vill erwuessen, op d'mannst um Pabeier, mee sécher net an der Maturitéit - Persounen nämlech mengen nach ëmmer, datt si alles dierfen a kënnen an maachen, wéi wann näischt gewiescht wier.

D'Rechnung kréie mer lo vun aneren Länner zerwéiert, déi de Grand-Duché als Risikogebitt klasséieren, sou datt lo batter Tréine gekrasch ginn, datt d'Vakanz awer lo futsch ass - tant mieux fir d'Lëtzebuerger Hotellen, wou dann d'50 Euro-Bongen och reell ageléist ginn an net an der Poubelle landen.

Ech halen näischt vun absolut hirëssegen Spekulatiounen op sozialen Reseauen, wien dann lo fir d'Nei-Opflame vun der Pandemie responsabel ass - mir hunn et all an der Hand an hunn et kollektiv verspillt.

Hei muss sech jidderee froen, wéi hien d'sanitär Reegelen respektiv d'Quarantaine agehalen huet a seng nei gewonnen Fräiheet a vollen Zich an ouni Distanz a Mask gelieft huet oder ob hie virsiichteg war a sech un d'Spillregele gehalen huet.

Fir datt d'Kand net definitiv am Pëtz lant an ënnergeet, gëllt den Appell lo un de gesonde Mënscheverstand a sech ze packen an duerch de Respekt vun de Restriktiounen eppes fir de Kollektiv, eis Gesellschaft, ze leeschten.

Wa mer dat packen a si mer definitiv de Champion an de Labo an der effikasser Lutte géint de Covid, vun deem Ugangs Juni am Monde Rieds geet - am anere Fall wäerte mer als egoistesch, Ech-Bezunn Individualisten an d'Geschicht agoen, déi duerch hiren absolutten Fräiheetsdrang alles op d'Spill gesat hunn.

Den Hashtag "Komm mir si räsonabel a packen eis" ass aktuell wéi Ufanks der Kris - aus där mer nach soubal net eraus sinn.

Iech eng flott Covid-Vakanz; wa mer dann nach enzwousch mat eisem negativen Test-Resultat wëllkomm sinn.